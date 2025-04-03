Хегсет может пропустить ключевую встречу с союзниками по поддержке Украины, – CNN
- Глава Пентагона Пит Хегсет, вероятно, не посетит следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе, что является первым случаем за 3 года, когда представителя Минобороны США не будет на встрече.
- США постепенно отходят от группы, основанной Ллойдом Остином в 2022 году, а роль председательства Хегсета в заседаниях уступила Соединенному Королевству.
- На февральской встрече Хегсет заявил, что США больше не будут гарантом европейской безопасности, и что присоединение Украины к НАТО "очень маловероятно".
Глава Пентагона Пит Хегсет, как ожидается, не посетит на следующей неделе заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, известную как формат "Рамштайн", в Брюсселе. Представителя Минобороны США впервые за 3 года не будет на этой встрече.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN. Эту информацию изданию предоставили американские официальные лица, знакомые с этим вопросом.
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Почему Хегсет не поедет на встречу "Рамштайн"
Журналисты пишут, что в течение нескольких месяцев США неуклонно отходят от группы, которую основал бывший министр обороны Ллойд Остин в 2022 году после вторжения России в Украину. Это было способом для десятков стран оптимизировать доставку военного оборудования для нужд ВСУ.
В то время как Остин или другой высокопоставленный чиновник Пентагона всегда председательствовал на ежемесячных заседаниях группы, Хегсет уступил эту роль Соединенному Королевству в последние месяцы.
Хегсет присутствовал на заседании Контактной группы в феврале в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, где он сказал союзникам, что США больше не будут гарантом европейской безопасности и что "очень маловероятно", что Украина когда-нибудь присоединится к НАТО.
К слову, первыми о том, что Пит Хегсет может пропустить встречу в формате "Рамштайн" сообщило издание Defense News. Там соберутся представители 50 стран, а председательствовать будут Германия и Великобритания.