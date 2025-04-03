Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense News.

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Почему Хэгсет пропустит "Рамштайн" 11 апреля

Глава Пентагона был на заседании Контактной группы в феврале, но впервые за 26 встреч не возглавил собрание. При каденции Байдена тогдашний министр обороны Ллойд Остин традиционно возглавлял "Рамштайн".

Онлайн Пит Хэгсет также не присоединится.

О том, что Хэгсета не будет, анонимно сообщили многочисленные европейские чиновники и официальный представитель США. Этот жест является символическим и демонстрирует пренебрежение США к европейской архитектуре безопасности.

Для европейцев отсутствие министра является последним признаком менее приоритетного подхода администрации Трампа к вооружению Украины – тезис, который Хэгсет четко выразил на последней встрече в феврале,

– сказано в статье.

Официально в США отсутствие министра объяснили так: Америка еще оценивает, как ее официальные лица будут участвовать в различных форумах, которые поддерживают Украину.

После победы Трампа будущее "Рамштайна" оказалось под вопросом. Но впоследствии прозвучали заявления, что страны продолжат собираться в таком формате.