Один из них назвал изменение политики США похожим на принуждение Украины к "превентивной капитуляции". Об этом в среду, 12 февраля, сообщил Euractiv, передает 24 Канал. Издание ссылается на собственные источники.

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Как отреагировали в Европе

Накануне во время своего первого "Рамштайна" Пит Хегсет сказал, что освобождение всей оккупированной Россией территории "является нереальной целью", а вступление Украины в НАТО не будет реалистичным результатом дипломатического урегулирования конфликта.

По словам главы Пентагона, "погоня за этой иллюзорной целью только продолжит войну и повлечет больше страданий". Однако прекращение боевых действий и достижение стабильного мира до сих пор является приоритетом для Дональда Трампа.

В Европе такие короткие комментарии быстро вызвали резонанс, пишет Euractiv. Несколько дипломатов НАТО якобы сказали, что они поражены тем, что эти заявления прозвучали еще до начала мирных переговоров в Украине.

Хотя после телефонного разговора Трампа с Путиным эти комментарии, видимо, не вызывают удивления,

– добавляют в издании.

Европейские союзники "нервно" ожидали первого визита новой администрации США, ведь обычно это возможность "осторожно принюхаться друг к другу и найти общий язык". Однако Хегсет, прибыв в Брюссель, "отбросил обычный этикет и перешел сразу к делу".

К слову, также министр обороны США сообщил, что американские войска не будут участвовать в миротворческой миссии в Украине. Более того, по его словам, положения статьи 5 НАТО – в соответствии с которой США обязуются реагировать в случае нападения на союзника – не должны распространяться на европейские силы, которые отправят в Украину для обеспечения послевоенного мира.