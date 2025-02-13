Один із них назвав зміну політики США схожою на примушення України до "превентивної капітуляції". Про це у середу, 12 лютого, повідомив Euractiv, передає 24 Канал. Видання посилається на власні джерела.

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Як відреагували в Європі

Напередодні під час свого першого "Рамштайну" Піт Гегсет сказав, що звільнення всієї окупованої Росією території "є нереальною метою", а вступ України до НАТО не є реалістичним результатом дипломатичного врегулювання конфлікту.

За словами очільника Пентагону, "гонитва за цією ілюзорною метою лише продовжить війну і спричинить більше страждань". Проте припинення бойових дій і досягнення стабільного миру досі є пріоритетом для Дональда Трампа.

У Європі такі короткі коментарі швидко викликали резонанс, пише Euractiv. Кілька дипломатів НАТО буцімто сказали, що вони вражені тим, що ці заяви пролунали ще до початку мирних переговорів в Україні.

Хоча після телефонної розмови Трампа з Путіним ці коментарі, мабуть, не викликають подиву,

– додають у виданні.

Європейські союзники "нервово" очікували першого візиту нової адміністрації США, адже зазвичай це можливість "обережно принюхатися одне до одного і знайти спільну мову". Однак Гегсет, прибувши до Брюсселя, "відкинув звичайний етикет і перейшов одразу до справи".

До слова, також міністр оборони США повідомив, що американські війська не братимуть участі в миротворчій місії в Україні. Ба більше, за його словами, положення статті 5 НАТО – відповідно до якої США зобов’язуються реагувати в разі нападу на союзника – не повинні поширюватися на європейські сили, які відправлять в Україну для забезпечення післявоєнного миру.