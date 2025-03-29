Ожидается, что приоритетом станет предоставление дополнительных систем ПВО. Кроме этого, есть еще ряд других вопросов, которые партнеры помогут решить Украине. Об этом подробнее 24 Каналу рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко.

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Что страны могут обсуждать на "Рамштайн"

Великобритания возглавит "Рамштайн", но Германия также будет приобщена. Страны заинтересованы в существовании этого формата, который позволяет Украине решить ряд вопросов:

оперативные потребности – то, в чем сейчас нуждается украинская армия;

долгосрочные проекты – выделение помощи и готовность вкладывать больше в производство оружия, которое уже почти исчерпано на европейских складах;

поиск вооружения в третьих странах – к примеру, когда Чехия нашла для Украины более миллиона боеприпасов.

Есть также технические моменты, которые касаются ремонта бронетехники и артиллерии,

– отметил Александр Мусиенко.

Что важно, еще не было ни одной встречи в формате "Рамштайн", где бы на первом месте не стояла противовоздушная оборона. Вероятно, этот раз не станет исключением.

Отметим, что это будет уже второе заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое будет возглавлять Великобритания, а не США.