Владимир Зеленский 16 марта рассказал о подготовке нового заседания в формате "Рамштайн". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его обращение.

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Что известно об этом

Зеленский также отметил, что есть хорошие результаты по контрактованию артиллерии: будут дополнительные снаряды для нашей армии.

Министр обороны проинформировал и об организации следующего "Рамштайна" – готовимся к Брюсселю,

– добавил он.

В то же время президент не назвал конкретной даты, когда планируют провести заседание.

Он также снова повторил, что продолжается работа над конкретной системой гарантий безопасности для Украины: на этой неделе была встреча военных представителей во Франции, готовится встреча в Британии. Он подытожил, что первые шаги по гарантиям безопасности – осуществляются.

Также Владимир Зеленский обсудил с премьером Канады санкции против России и поблагодарил за поддержку украинского суверенитета.