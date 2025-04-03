Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense News.

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Чому Гегсет пропустить "Рамштайн" 11 квітня

Очільник Пентагона був на засіданні Контактної групи в лютому, але вперше за 26 зустрічей не очолив зібрання. За каденції Байдена тодішній міністр оборони Ллойд Остін традиційно очолював "Рамштайн".

Онлайн Піт Гегсет також не приєднається.

Про те, що Гегсета не буде, анонімно повідомили численні європейські чиновники та офіційний представник США. Цей жест є символічним і демонструє зневагу США до європейської архітектури безпеки.

Для європейців відсутність міністра є останньою ознакою менш пріоритетного підходу адміністрації Трампа до озброєння України – тезу, яку Гегсет чітко висловив на останній зустрічі в лютому,

– сказано в статті.

Офіційно у США відсутність міністра пояснили так: Америка ще оцінює, як її офіційні особи братимуть участь у різних форумах, які підтримують Україну.

Після перемоги Трампа майбутнє "Рамштайна" опинилося під питанням. Але згодом пролунали заяви, що країни продовжать збиратися в такому форматі.