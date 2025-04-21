Экс-чиновник Пентагона не исключает отставки Гегсета

Министру обороны США пророчат скорую отставку. В Пентагоне назревает кризис из-за утечек и массовых увольнений.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на агентство Bloomberg. Джон Аллиот, который недавно подал в отставку, связывает кризис с массовой текучестью кадров и внутренними конфликтами в первые месяцы второго президентского срока Дональда Трампа.

Читайте также Из Пентагона без всяких объяснений выгнали 3 подчиненных Гегсета, – Bloomberg

Пентагон трещит по швам

Его заявление прозвучало после увольнения трех высокопоставленных чиновников Минобороны США на фоне расследования утечек секретной информации.

По словам уволенных, им так и не объяснили суть обвинений или факт самого расследования.

По словам Аллиота, Трамп не раз показывал, что не держится за чиновников. Он заметил, что учитывая ситуацию, трудно представить, что Пит Хэгсет надолго.

Ранее стало известно, что утечки задели важные оборонные вопросы, в частности планы по Панамскому каналу, передвижения авианосца в Красное море, поездку Илона Маска и паузу в сборе разведданных по Украине.