Украина хочет исключить Россию из ООН: какой план разработали дипломаты

Украинские дипломаты разработали план, который призван поставить под сомнение законность членства России в Организации Объединенных Наций. Инициаторы предлагают вынести этот вопрос на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН и проверить обстоятельства приобретения Россией статуса правопреемницы СССР.

О разработке соответствующего юридического механизма сообщило издание Foreign Policy.

Какой план разработали украинские дипломаты?

Украинская группа, в которую входит бывший постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, разработала план по пересмотру статуса России в организации.

По мнению инициаторов, Российская Федерация является новым государством, а не просто переименованным Советским Союзом. Они считают, что признание России правопреемницей СССР и сохранение за ней места в ООН произошло с нарушением надлежащей процедуры.

Ельченко назвал это решение ошибкой и заявил, что Россия не проходила официальной процедуры вступления в ООН, предусмотренной статьей 4 Устава организации.

Это самая большая афера века: Российская Федерация никогда не подписывала Устав ООН,

– заявил бывший украинский дипломат.

Другие государства, образовавшиеся после распада крупных стран, проходили полноценную процедуру вступления. Россия же ограничилась письмом о продлении членства СССР, без официального голосования по вопросу принятия в организацию.

Или, вот мало кто знает этот пример: 1956 год, Венгрия. После вторжения советских войск в Будапешт полномочия венгерской делегации были заморожены, и это продолжалось почти три года. Это будет означать, что российские представители, такие как Небензя, перестанут иметь возможность посещать заседания и по всему миру нести тот бред, который мы слышим по телевизору на каждом заседании Совета Безопасности или Генеральной Ассамблеи ООН,

– пояснил Ельченко.

Владимир Ельченко и его коллеги из Фонда имени Филиппа Орлика планируют добиться включения вопроса о членстве России в официальную повестку дня Генеральной Ассамблеи ООН. Это может произойти уже в следующем году.

Следующим шагом должна стать передача вопроса в Комитет по проверке полномочий, состоящий из девяти членов ООН. Публичное обсуждение может заставить государства-члены организации пересмотреть обстоятельства приобретения Россией ее нынешнего статуса.

Россия использует ООН для самых разнообразных целей – например, применяет право вето, чтобы защитить себя и других агрессоров… Но она также использует ООН как рупор для распространения пропаганды,

– сказал он.

Почему исключить Россию из ООН будет сложно?

Даже авторы плана признают, что достичь его цели будет непросто. Инициатива может лишить Украину политического капитала, необходимого для работы с международными партнерами, особенно если голосование завершится неудачей.

Одним из главных препятствий является то, что Россия уже получила широкое международное признание как государство-правопреемник СССР. Во время распада Советского Союза дипломаты стремились сохранить непрерывность международных отношений, в частности работу посольств и дипломатических представительств.

Украина также в свое время признала этот статус. В частности, договоренности были связаны с тем, что Россия брала на себя суверенный долг СССР, тогда как другие новые независимые государства получали возможность начать собственную финансовую историю без советских долговых обязательств. Это затрудняет аргументацию о том, что Россия не является правопреемницей Советского Союза.

Некоторые дипломаты, поддерживающие Украину, также сомневаются, стоит ли призывать партнеров тратить политические ресурсы на инициативу с неопределенным результатом. Среди рисков называют усталость от войны в Европе и возможные изменения политических настроений в преддверии выборов во Франции и Германии.

Однако в Фонде имени Филиппа Орлика считают, что этот вопрос нужно поднимать, даже несмотря на невысокие шансы на успех. По мнению инициаторов, обсуждение процедурных аспектов членства России в ООН заставит государства-члены определиться со своей позицией в отношении Москвы.

Напомним, Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине обнародовала данные о потерях среди гражданского населения за сентябрь 2026 года. Согласно отчету, погибли не менее 328 человек, еще 2105 человек получили ранения. Общее число жертв выросло на 85 %, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.