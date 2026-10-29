"Крупнейшая афера века": как Украина планирует лишить Россию места в ООН

О разработке соответствующего юридического механизма сообщило издание Foreign Policy.

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Какой план разработали украинские дипломаты?

Украинская группа, в которую входит бывший постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, разработала план по пересмотру статуса России в организации.

По мнению инициаторов, Российская Федерация является новым государством, а не просто переименованным Советским Союзом. Они считают, что признание России правопреемницей СССР и сохранение за ней места в ООН произошло с нарушением надлежащей процедуры.

Ельченко назвал это решение ошибкой и заявил, что Россия не проходила официальной процедуры вступления в ООН, предусмотренной статьей 4 Устава организации.

Это самая большая афера века: Российская Федерация никогда не подписывала Устав ООН– заявил бывший украинский дипломат.

Другие государства, образовавшиеся после распада крупных стран, проходили полноценную процедуру вступления. Россия же ограничилась письмом о продлении членства СССР, без официального голосования по вопросу принятия в организацию.

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Или, вот мало кто знает этот пример: 1956 год, Венгрия. После вторжения советских войск в Будапешт полномочия венгерской делегации были заморожены, и это продолжалось почти три года. Это будет означать, что российские представители, такие как Небензя, перестанут иметь возможность посещать заседания и по всему миру нести тот бред, который мы слышим по телевизору на каждом заседании Рады Безопасности или Генеральной Ассамблеи ООН– пояснил Ельченко.

Владимир Ельченко и его коллеги из Фонда имени Филиппа Орлика планируют добиться включения вопроса о членстве России в официальную повестку дня Генеральной Ассамблеи ООН. Это может произойти уже в следующем году.

Следующим шагом должна стать передача вопроса в Комитет по проверке полномочий, состоящий из девяти членов ООН. Публичное обсуждение может заставить государства-члены организации пересмотреть обстоятельства приобретения Россией ее нынешнего статуса.

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Россия использует ООН для самых разнообразных целей – например, применяет право вето, чтобы защитить себя и других агрессоров… Но она также использует ООН как рупор для распространения пропаганды– сказал он.

Почему исключить Россию из ООН будет сложно?

Даже авторы плана признают, что достичь его цели будет непросто. Инициатива может лишить Украину политического капитала, необходимого для работы с международными партнерами, особенно если голосование завершится неудачей.

Одним из главных препятствий является то, что Россия уже получила широкое международное признание как государство-правопреемник СССР. Во время распада Советского Союза дипломаты стремились сохранить непрерывность международных отношений, в частности работу посольств и дипломатических представительств.

Украина также в свое время признала этот статус. В частности, договоренности были связаны с тем, что Россия брала на себя суверенный долг СССР, тогда как другие новые независимые государства получали возможность начать собственную финансовую историю без советских долговых обязательств. Это затрудняет аргументацию о том, что Россия не является правопреемницей Советского Союза.

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Некоторые дипломаты, поддерживающие Украину, также сомневаются, стоит ли призывать партнеров тратить политические ресурсы на инициативу с неопределенным результатом. Среди рисков называют усталость от войны в Европе и возможные изменения политических настроений в преддверии выборов во Франции и Германии.

Однако в Фонде имени Филиппа Орлика считают, что этот вопрос нужно поднимать, даже несмотря на невысокие шансы на успех. По мнению инициаторов, обсуждение процедурных аспектов членства России в ООН заставит государства-члены определиться со своей позицией в отношении Москвы.

Напомним, Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине обнародовала данные о потерях среди гражданского населения за сентябрь 2026 года. Согласно отчету, погибли не менее 328 человек, еще 2105 человек получили ранения. Общая и число жертв выросло на 85 %, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.