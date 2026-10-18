"Это точно будет газ": в США предложили возобновить поток российского газа в Европу, – NYT

Специальные посланники Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Виткофф предложили возобновить транзит газа из России в Европу. По замыслу Вашингтона, это должно стать экономическим стимулом для Москвы с целью прекращения войны в Украине.

Об этом сообщает издание New York Times.

Что известно о предложении США по поводу российского газа?

Представители американской администрации поднимали этот вопрос во время сентябрьских встреч в Киеве с Владимиром Зеленским, а также на переговорах с должностными лицами Европейского Союза.

Белый дом рассчитывает на доходы Украины от возобновления транзита и стремление европейских потребителей снизить стоимость энергоносителей.

Европейские чиновники отнеслись к такой инициативе с большой осторожностью, поскольку она сводит на нет многолетние усилия блока по обеспечению энергетической независимости от Москвы.

Вместо усиления давления на Кремль или наращивания поддержки обороны Украины новая стратегия Вашингтона все больше опирается на экономические стимулы для российской стороны.

В Белом доме заявили, что война привела к значительному росту цен на энергоносители по всей Европе и создала ощутимые трудности для обеих стран.

Соединенные Штаты тесно сотрудничают с Украиной и нашими европейскими партнерами над комплексным мирным планом, что содержит экономические стимулы для России и Украины в рамках окончательного урегулирования,

– поясняет администрация США.

Экономические переговоры и смягчение санкций

Дональд Трамп уже уволил Москву от новых санкций Конгресса и отменил ограничения на экспорт российского дизельного топлива.

Экономический посланник Владимира Путина Кирилл Дмитриев назвал договоренности по дизельному топливу лишь началом масштабного сотрудничества, заявив об обсуждении проектов дата-центров на атомной энергии и продажи зарубежных активов компании "Лукойл".

Я думаю, что в ближайшее время мы объявим о важных инициативах. Лед наконец-то тронулся,

– заявил Дмитриев.

В то же время реализация газового проекта способна снизить спрос на американский сжиженный газ в Европе и укрепить позиции пророссийских сил на континенте.

Владимир Зеленский в комментарии для Financial Times подчеркнул, что ожидает новых противоречивых договоренностей между Вашингтоном и Кремлем.

Вопрос в том, когда будет следующее соглашение? Возможно, это будет газ. Это точно будет газ,

– сказал Владимир Зеленский.

Вопрос "Северного потока" и сопротивление Германии

Украина прекратила транспортировку российского газа в январе 2025 года, потеряв почти 1 миллиард долларов ежегодных транзитных поступлений, а ЕС запланировал полный отказ от российского "голубого топлива".

Несмотря на это, американская сторона рассматривает возможность вхождения своих инвесторов в поврежденный газопровод "Северный поток-2" или получения доли в будущих доходах от прокачки газа.

Наибольшее сопротивление этому плану оказывает Берлин, где советник канцлера Фридриха Мерца по вопросам безопасности Гюнтер Зауттер решительно отверг возобновление сотрудничества с Россией. Немецкие власти подчеркивают, что даже продажа топлива через посредников угрожает безопасности континента и возвращает риск энергетического шантажа.

Роберт Габек, возглавлявший министерство экономики Германии в начале войны и руководивший отказом от российских энергоносителей, предупредил об опасности возвращения старых зависимостей.

Европа, и особенно Германия, никогда больше не должны зависеть от российского газа, потому что мы видели, насколько ненадежной была Россия,

– подчеркнул Роберт Габек.

Напомним, 16 октября Трамп подписал указ о неприменении санкций, предусмотренных законом Грема.

Президент США Дональд Трамп считает, что отказ от введения новых санкций против России, якобы, соответствует интересам Соединенных Штатов и всего мира.