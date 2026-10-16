Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя президента России по инвестициям Кирилла Дмитриева на конференции "Российская энергетическая неделя" в Москве.

Что известно о планах сотрудничества России и США?

Стороны рассматривают новые направления экономического сотрудничества. Диалог касается создания вычислительных центров, в частности с использованием малых атомных электростанций.

Российский чиновник назвал помилковим подписанный президентом США Дональдом Трампом закон Грэма, направленный на сокращение энергетических доходов Москвы из-за санкций и пошлин.

В то же время он выразил оптимизм в отношении дальнейшей координации с Вашингтоном.

Санкционные ограничения и расчеты за топливо

Естественно, прогресс дается довольно сложно; есть сопротивление – на самом деле широкое сопротивление – со стороны различных кругов. Однако, как показывает пример с дизельным топливом, я считаю, что в скором времени мы объявим о нескольких других значимых инициативах. Лед, по сути, начал таять,

– заявил Дмитриев.

По его словам, Министерство финансов США обратилось к возглавляемому им Российскому фонду прямых инвестиций за содействием в урегулировании расчетных операций в рамках нефтяного соглашения.

Он добавил, что структура будет обеспечивать своевременное поступление всех платежей адресатам.

Есть так много слоев санкций, наложенных друг на друга, что все запутались; сейчас трудно понять, как найти выход из этой ситуации. В настоящее время ведутся мозговые штурмы по поводу того, как снять эти санкции – именно над этим Соединенные Штаты сейчас работают,

– отметил представитель Москвы.

Соглашение по дизельному топливу и позиция Украины

Соглашение о российском дизельном топливе, что Трамп объявил неделю назад, призвано снизить стоимость топлива на американском и мировом рынках перед выборами в Конгресс США.

Для ее реализации Вашингтону пришлось пойти на отмену ряда ранее введенных ограничений в отношении нефтяного сектора России.

Решение по поводу топлива резко раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский.

В то же время в этом месяце украинские силы нанесли удары по дата-центрам российских компаний "Яндекс" и "Сбербанк", назвав это прямым ответом на российские атаки против украинской инфраструктуры.

Кстати, из-за массовых сбоев в системе, В России отменяют ряд судебных заседаний.