Об этом пишут пропагандистские СМИ.

Что известно о сбое в работе судов в России?

Сервисы электронного правосудия перестали функционировать из-за аварии в главном центре обработки данных "Яндекс.Облако". Об этом учреждениям сообщила обслуживающая компания "ПравоТех", которая отвечает за функционирование системы арбитражного судопроизводства.

Из-за отсутствия стабильной связи учреждения оказались не в состоянии проводить запланированные онлайн-заседания с помощью видеоконференций. Кроме того, возникли серьезные проблемы с загрузкой и просмотром документов в системе "Мой арбитр", а также с сохранением записей слушаний.

В результате с 8 по 14 октября судьи массово выносили постановления об отложении рассмотрения дел или объявлении перерывов. В отдельных инстанциях заявления и иски сторон вообще оставляли без движения из-за технической невозможности их обработки.

Отказ в рассмотрении дел и коллапс в регионах

В частности, 14 октября Арбитражный суд Кемеровской области прямо сослался на повреждение критической инфраструктуры "Яндекса" и отказался рассматривать заявление "Сбербанка" о банкротстве.

Суд обращает внимание заявителя на то, что все приложенные к заявлению документы не загружаются, поэтому у суда отсутствует техническая возможность ознакомиться с данными приложениями,

– говорится в официальном судебном решении.

Аналогичная проблема возникла и в Арбитражном суде Тывы, где 12 октября онлайн-заседание сорвалось из-за сбоя подключения, что вынудило судей перенести процесс. Проблема приобрела всероссийский масштаб: трудности зафиксировали в Свердловской, Смоленской, Тульской, Костромской, Ивановской и Ярославской областях, а также в Алтайском крае и Поволжском округе.

По состоянию на 16 октября работу системы так и не восстановили полностью. Пользователи сайтов арбитражных судов до сих пор видят уведомления о перебоях, а судебные карточки и процессуальные акты периодически вообще не открываются.

Серия атак на цифровую инфраструктуру

Напомним, ранее мы писали, что атаки беспилотников нанесли существенный ущерб трем дата-центрам компании "Яндекс". В частности, в ночь на 8 октябряпожар вспыхнул на площадке в Сасово Рязанской области, на следующий день удар был нанесен по комплексу в Калужской области, а 11 октября дроны поразили объект вблизи Владимира.

Как уже сообщалось на нашем сайте, эти повреждения вызвали волну сбоев по всей территории России, заблокировав работу банковских приложений, сервисов такси, маркетплейсов, государственных порталов и сайтов ведущих СМИ.