После удара отмечаются масштабные сбои в работе сервисов "Яндекса". Также в Башкортостане загорелся НПЗ "Газпром Нефтехим Салават". Об этом сообщают ASTRA и Exilenova+.

Что известно о взрывах в России

Как отмечают обозреватели, "Саста" – очень лакомая цель. Она специализируется на производстве металлообрабатывающих станков, в частности 5-осевых обрабатывающих центров, токарно-фрезерных комплексов и тяжелых станков.

Оборудование предприятия используется в оборонной, авиакосмической, транспортной и тяжелой промышленности России. Его станки необходимы для изготовления высокоточных металлических деталей и узлов.

Предприятие также находится под международными санкционными ограничениями со стороны США, Канады, Швейцарии, ЕС, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Японии.

Внимание, нецензурная лексика! Атака на "Састу": смотрите видео

Этот важный завод россияне даже скрыли на спутниковых картах "Яндекса", который, собственно, тоже разместил свое оборудование на этой территории.

ЦОД "Яндекс ДЦ Сасово" – большой дата-центр с заявленной энергетической мощностью до 12 мегаватт и инфраструктурой для размещения десятков тысяч серверов.

После атаки в компании начался масштабный сбой. Зафиксировано "нарушение электроснабжения", поэтому стал недоступен широкий спектр инфраструктуры Yandex Cloud.

Проблемы коснулись вычислительных мощностей, сетей, хранилищ данных, баз данных, Kubernetes, облачных сервисов, ИИ, а также систем безопасности и мониторинга.

Проблемы с "Яндексом": смотрите видео

Известно, что на территории объекта произошел масштабный пожар.

Еще в прошлом месяце сами сотрудники дата-центра демонстрировали его оборудование и прямо заявляли, что он находится в Сасово Рязанской области.

А в 2022 году губернатор Рязанской области Павел Малков посещал этот объект и говорил, что это "крайне перспективное высокотехнологичное предприятие", на площадке которого находится несколько десятков тысяч серверов, что позволяют оперативно обрабатывать запросы пользователей сервисов "Яндекса".

Предполагают, что по Сасово в Рязанской области, вероятно, нанесли удар ракетами или реактивными БПЛА.

Также сообщается о возможном возгорании в районе НПЗ "Газпром Нефтехим Салават" в Башкортостане.

Это один из крупнейших в России нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов, расположенный в городе Салават в 1400 километрах от границы с Украиной.

На объекте перерабатывают до 10 миллионов тонн углеводородного сырья в год. Предприятие входит в структуру группы "Газпром" и производит более 150 наименований продукции, включая автомобильный бензин, дизельное топливо, мазут, битум, полиэтилен, стирол и аммиак.

Ранее предприятие уже подвергалось ударам беспилотников. Так, 24 сентября 2025 года в результате атаки была повреждена установка первичной переработки ЭЛОУ-АВТ-6. А 14 июля 2026 года на НПЗ вспыхнул пожар, и переработка нефти полностью остановилась. Также пожар возник после атаки 13 августа 2026 года.

Предприятие находится под международными санкциями Канады, Швейцарии, ЕС, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Японии.

Пожар на заводе: смотрите видео

К слову, 7 октября Силы обороны провели атаку на два нефтяных объекта и полигон в Пермском, Самарском и Астраханском регионах России. Также Зеленский сообщил об украинском ответе в Черном море, однако не уточнил, какая именно цель была поражена.