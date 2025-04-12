В Европе считают, что у Трампа нет четкого плана по Украине, – Reuters
- Европейские чиновники обеспокоены отсутствием четкого плана администрации Трампа по завершению войны в Украине.
- Дипломаты считают, что США могут принять решение, которые подорвут не только украинскую, но и европейскую безопасность.
Европейские чиновники, которые недавно общались с администрацией Дональда Трампа, обеспокоены отсутствием четкой стратегии по завершению войны в Украине. Кроме того, в Белом доме до сих пор нет "четкого плана" в случае, если Россия продолжит затягивать войну.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Есть ли у США план завершения войны
Два неназванных европейских чиновников, которые недавно имели разговор с администрацией Трампа, рассказали агентству, что на переговорную группу по Украине давят для быстрого достижения результатов.
По информации источников издания, это вызвало опасения, что США могут прибегнуть к решениям, которые могут подорвать не только украинскую, но и европейскую архитектуру безопасности.
Кроме того, собеседники агентства заявили, что после разговора с Белым домом они не были успокоены и не получили впечатление, что у США есть четкий план завершения войны в Украине.
Два высокопоставленных западных дипломата, которые имеют связи с администрацией Трампа, заявили, что, по их мнению, США не имеют "четкого плана" относительно дальнейших действий и что делать, если Россия продолжит затягивать процесс.
Мы иногда слышим противоречивые вещи из разных частей администрации. Это также добавляет ощущение, что здесь нет реального плана,
– заявил один из дипломатов.
Агентство также узнало, что в Белом доме до сих пор не создали скоординированного процесса формирования политики в отношении Украины.
"Вопреки стандартной практике, Совет национальной безопасности провел только одну principals' meeting – встреча с участием всех или большинства главных советников президента по вопросам национальной безопасности – по этому вопросу", – отмечается в материале.