Повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Чи є у США план завершення війни

Два неназваних європейських посадовців, які нещодавно мали розмову з адміністрацією Трампа, розповіли агентству, що на переговорну групу щодо України тиснуть для швидкого досягнення результатів.

За інформацією джерел видання, це викликало побоювання, що США можуть вдатися до рішень, які можуть підірвати не лишу українську, але й європейську архітектуру безпеки.

Крім того, співрозмовники агентства заявили, що після розмови з Білим домом вони не були заспокоєння та не отримали враження, що у США є чіткий план завершення війни в Україні.

Два високопоставлені західні дипломати, які мають зв'язки з адміністрацією Трампа, заявили, що, на їхню думку, США не мають "чіткого плану" щодо подальших дій та що робити, якщо Росія продовжить затягувати процес.

Ми іноді чуємо суперечливі речі з різних частин адміністрації. Це також додає відчуття, що тут немає реального плану,

– заявив один із дипломатів.

Агентство також дізналось, що у Білому домі досі не створили скоординованого процесу формування політики щодо України.

"Всупереч стандартній практиці, Рада національної безпеки провела лише одну principals' meeting – зустріч за участю всіх або більшості головних радників президента з питань національної безпеки – з цього питання", – зазначається в матеріалі.