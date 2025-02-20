Про це Джон Болтон розповів для Politico, передає 24 Канал. Він працював радником за першої каденції Трампа протягом 17 місяців з 2018 по 2019 рік, перш ніж піти через розбіжності в зовнішній політиці.

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Чому Болтон проти миротворців

Політик заявив, що європейські лідери, зокрема прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер, ризикують прийняти неправильне рішення, погодившись з угодою між Трампом і Путіним. Болтон також критикує ідею миротворчого контингенту в Україні.

Досвід ООН показав, що як тільки ви розгортаєте миротворчі сили, вони можуть стати постійною частиною ландшафту, і в цьому випадку призвести до де-факто розділу України, який може стати де-юре згодом,

– сказав Болтон.

Він вказує на відсутність дискусій серед європейців щодо ролі можливих миротворців – йдеться про дозвіл застосування сили чи "розмахування руками перед порушниками".

Тож колишній радник Трампа вважає, що Європі краще підтримати Україну, поповнюючи запаси зброї та надаючи підтримку, а не фокусуватися на плануванні майбутніх сценаріїв, узгоджених між Трампом і Путіним.

До слова, на екстреному саміті в Парижі 17 лютого країни ЄС не домовилися про відправлення миротворців до України. "Щодо миротворців – це передчасна дискусія, хоча й необхідна. Ми не повинні зосереджуватися на цьому зараз", – повідомляють анонімні джерела.