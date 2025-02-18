Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на двох співрозмовників в урядах країн-учасниць саміту, передає 24 Канал. Ба більше, через "спонтанність" зустрічі про будь-які інші рішення також не йдеться.

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Що відомо про результати саміту

Екстрений саміт країн ЄС в Парижі не дійшов згоди щодо рішень стосовно України. Про це вже заявляв прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Щодо миротворців – це передчасна дискусія, хоча й необхідна. Ми не повинні зосереджуватися на цьому зараз,

– повідомило джерело Суспільного.

Нагадаємо, Франція організовує другу термінову зустріч лідерів ЄС для обговорення України та європейської безпеки, запросивши країни, які не були присутні на попередній. Серед можливих учасників – Норвегія, Канада, Литва, Естонія, Латвія, Чехія, Греція, Фінляндія, Румунія, Швеція й Бельгія.