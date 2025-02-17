Про це пише 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Думка Польщі не змінилася, миротворців не відправлять

Як повідомив Туск, рішень щодо України на саміті не ухвалювали. Але не тому, що не хотіли.

По-перше, лідери ЄС не бажають приймати жодних рішень щодо України без України. Вони вважають, що мир в Україні має бути справедливим і тривалим.

По-друге, саміт – це не орган, який може ухвалювати рішення. Такі зустрічі не закінчуються рішеннями, обов'язковими до виконання.

За словами польського прем'єра, зустріч 17 лютого в Парижі стала добрим вступом до майбутніх перемовин, саміт пройшов "в атмосфері абсолютної згоди та одностайності".

Також Туск сказав, що Європа за Трампа має стати більш самостійною та радикально збільшити витрати на оборону. Але війська в Україну Польща не відправить.

Раніше ми писали про те, що Польща та Німеччина обережні у питанні відправлення військ, бо в цих країнах скоро вибори. Але Європа стала краще сприймати ідею Макрона про миротворців.