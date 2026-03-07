Куба на грани краха, там вскоре произойдут большие перемены, – Трамп
- Дональд Трамп заявил, что Куба находится на грани краха и вскоре там произойдут большие изменения.
- Трамп отметил отсутствие денег и нефти в стране, а также раскритиковал философию и режим Кубы.
Дональд Трамп снова заговорил о Кубе. Он заявил, что страна находится на грани краха.
По его словам, там произойдут большие изменения. Об этом сказал Трамп на саммите "Щит Америки".
Что сказал Трамп о Кубе?
Трамп пообещал ожидать больших изменений на Кубе уже скоро.
Мы также с нетерпением ждем больших изменений, которые вскоре произойдут на Кубе. Куба находится в тупике. Они действительно в самом конце пути,
– сказал Трамп.
Он отметил, что Куба не имеет ни денег, ни нефти.
А еще там "плохая философия" и "плохой режим", который был таким в течение длительного времени.
К слову, основатель аналитического сообщества Resurgam Дмитрий Корниенко отметил 24 Каналу, что, действительно, следующей после Ирана может стать Куба. Он назвал ее чувствительный регион. К тому же после потери партнерства с Венесуэлой эта страна стала изолированной.
Что происходит вокруг Кубы?
Несколько дней назад Трамп уже заявлял, что Куба, как и Иран, тоже упадет. Он добавил, что США поддерживают связь с ее руководством страны, а ухудшение ситуации на Кубе частично связал с давлением Штатов, в частности с прекращением поставок нефти из Венесуэлы.
Президент США также заявил, что после падения правительства Кубы, "наместником" там станет Марко Рубио, нынешний государственный секретарь Штатов.