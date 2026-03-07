Куба на грани краха, там вскоре произойдут большие перемены, – Трамп

Дональд Трамп снова заговорил о Кубе. Он заявил, что страна находится на грани краха.

По его словам, там произойдут большие изменения. Об этом сказал Трамп на саммите "Щит Америки".

Что сказал Трамп о Кубе?

Трамп пообещал ожидать больших изменений на Кубе уже скоро.

Мы также с нетерпением ждем больших изменений, которые вскоре произойдут на Кубе. Куба находится в тупике. Они действительно в самом конце пути,

– сказал Трамп.

Он отметил, что Куба не имеет ни денег, ни нефти.

А еще там "плохая философия" и "плохой режим", который был таким в течение длительного времени.

К слову, основатель аналитического сообщества Resurgam Дмитрий Корниенко отметил 24 Каналу, что, действительно, следующей после Ирана может стать Куба. Он назвал ее чувствительный регион. К тому же после потери партнерства с Венесуэлой эта страна стала изолированной.

Что происходит вокруг Кубы?