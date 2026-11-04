Победа демократов в США может помочь Украине: в Европарламенте расценили это как позитивный сигнал

Результаты выборов в США могут положительно повлиять не только на американскую политику, но и на ситуацию в Европе. Вице-председатель Европарламента Кристель Шальдемозе считает, что это дает основания для осторожного оптимизма в отношении поддержки Украины.

Об этом она сообщила в социальной сети X.

Что говорят в Европарламенте?

По словам вице-президента Европейского парламента, неожиданные результаты голосования в США могут стать позитивным сигналом для Европы. В частности, они способны повлиять на несколько важных направлений европейской политики.

Среди них Шальдемозе назвала поддержку Украины, "зеленый" переход и отношения Европы с другими странами мира.

В то же время политик предостерегла от чрезмерных ожиданий. По ее мнению, победа демократов в США не означает, что ситуация в Европе автоматически улучшится.

Европейский Союз должен и в дальнейшем укреплять свои позиции и двигаться к большей самостоятельности. Этот курс остается неизменным.

Напомним, Европейская комиссия призвала Украину ускорить темпы реформ, чтобы завершить переговоры о вступлении в ЕС до конца 2028 года.

Несмотря на полномасштабную российскую агрессию, Украина продолжает проводить ключевые отраслевые реформы, а ее антикоррупционная система остается эффективной. В то же время Киеву необходимо выполнить требования в сфере верховенства права, а также продвигать реформы демократических институтов, государственного управления и защиты национальных меньшинств.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что для Украины, Молдовы, Черногории и Албании подготовлены ориентировочные дорожные карты с этапами работы на следующий год. По оценке одного из чиновников ЕС, Украина может открыть два последних переговорных кластера до конца 2026 года.

В Еврокомиссии также рассчитывают, что Киев ускорит реформы, чтобы достичь промежуточных критериев верховенства права в 2027 году.