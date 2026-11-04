Перемога демократів у США може допомогти Україні: у Європарламенті побачили позитивний сигнал

Про це вона повідомила у соцмережі X.

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Що кажуть у Європарламенті?

За словами віцепрезидентки Європейського парламенту, несподівані результати голосування у США можуть стати позитивним сигналом для Європи. Зокрема, вони здатні вплинути на кілька важливих напрямів європейської політики.

Серед них Шальдемозе назвала підтримку України, зелений перехід та відносини Європи з іншими країнами світу.

Водночас політикиня застерегла від надмірних очікувань. На її думку, перемога демократів у США не означає, що ситуація в Європі автоматично покращиться.

Європейський Союз має й надалі зміцнювати власні позиції та рухатися до більшої самостійності. Цей курс залишається незмінним.

Нагадаємо, Європейська комісія закликала Україну прискорити темпи реформ, щоб завершити переговори про вступ до ЄС до кінця 2028 року.

Попри повномасштабну російську агресію Україна продовжує впроваджувати ключові галузеві реформи, а її антикорупційна система залишається ефективною. Водночас Києву необхідно виконати вимоги у сфері верховенства права, а також просувати реформи демократичних інститутів, державного управління та захисту національних меншин.

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Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що для України, Молдови, Чорногорії та Албанії підготували орієнтовні дорожні карти з етапами роботи на наступний рік. За оцінкою одного з посадовців ЄС, Україна може відкрити два останні переговорні кластери до кінця 2026 року.

У Єврокомісії також розраховують, що Київ прискорить реформи, аби досягти проміжних критеріїв верховенства права у 2027 році.