Брюссель закликав Україну пришвидшити реформи заради вступу до ЄС у 2028 році

Відповідні оцінки оприлюднили в щорічному звіті щодо розширення блоку.

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Що Єврокомісія вимагає від України?

4 листопада Єврокомісія представила щорічний "Пакет із питань розширення", у якому оцінила прогрес країн-кандидатів на вступ до ЄС. У документі Брюссель закликав Україну прискорити темпи реформ, аби досягти мети – завершити переговори про членство до кінця 2028 року.

У Єврокомісії зазначили, що попри повномасштабну російську агресію Україна продовжує впроваджувати ключові галузеві реформи. Також там відзначили ефективність української антикорупційної системи та незалежність спеціалізованих антикорупційних органів.

Водночас необхідно виконати ключові вимоги у сфері верховенства права. Зокрема, Україна має реалізувати дорожні карти щодо розвитку демократичних інститутів, реформування державного управління та захисту національних меншин.

Важливо, щоб Україна продовжувала прискорювати темпи реформ, щоб країна змогла досягти своєї амбітної мети – завершити переговори про вступ до кінця 2028 року– наголосили у Єврокомісії.

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ЄС відзначила прогрес на шляху до членства у Чорногорії, Албанії, Молдові та Україні. Для цих чотирьох держав Брюссель також презентує орієнтовні дорожні карти з конкретними етапами роботи на наступний рік.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пояснила, що ці документи мають допомогти країнам просуватися в переговорах.

Зараз ми пропонуємо набір орієнтовних дорожніх карт для країн, переговори з якими просуваються найдалі, – Чорногорії, Албанії, України та Молдови. Це чіткий шлях на наступний рік і міцна основа для майбутніх переговорів. Крок за кроком ми будуємо більш цілісний і сильний Союз– сказала вона.

Один із посадовців у коментарі ЗМІ заявив, що Україна може відкрити два останні переговорні кластери до кінця 2026 року. За його словами, Єврокомісія тісно співпрацює з Києвом, щоб прискорити реформи та досягти проміжних критеріїв верховенства права у 2027 році.

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Ми очікуємо, що Рада ЄС відкриє решту кластерів до кінця року. Ми дуже тісно співпрацюємо з Україною, щоб прискорити реформи для досягнення проміжних критеріїв верховенства права у 2027 році (...) Якщо все це буде зроблено протягом наступного року, Рада також може ухвалити звіт про оцінку проміжних критеріїв для України, після чого може відбутися закриття розділів– сказав посадовець.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна та Євросоюз створять спільну робочу групу для прискорення прогресу з досягнення бенчмарків (проміжних критеріїв). Сторони домовилися зосередитися на реформах у сфері верховенства права та боротьби з корупцією.