Орбан нужен не только России и США: аналитик сказал, кто еще пристально следит за Венгрией
- Виктор Орбан, даже после победы на выборах, может продолжать блокировать выделение Украине кредита в 90 миллиардов евро от ЕС.
- Победа Орбана важна не только для России и США, но и для другого геополитического игрока.
В Венгрии 12 апреля должны состояться парламентские выборы. Накануне со стороны Виктора Орбана усилилась критика Украины и Евросоюза. Однако, если его партия "Фидес" победит на выборах, то, возможно, Орбан изменит свою риторику.
Однако основатель аналитического сообщества Resurgam Дмитрий Корниенко в разговоре с 24 Каналом отметил, что даже если Виктор Орбан останется у власти после выборов, он продолжит блокировать, в частности, выделение Украине со стороны ЕС кредита в 90 миллиардов евро. Это произойдет, потому что он уже пересек определенную границу нагнетания и не остановится. К тому же его риторика устраивает определенных геополитических игроков.
Для какой страны важно, чтобы Орбан победил на выборах?
"Партия Орбана привлекла российских политтехнологов. И они сейчас намеренно создают конфликт не между персоналиями, а между венгерским и украинским обществами", – подчеркнул Корниенко.
Даже если Петер Мадьяр (лидер оппозиционной венгерской партии "Тиса" – 24 Канал) выиграет выборы и в обществе продолжат нагнетание, то он будет, по словам основателя аналитического сообщества Resurgam, ограничен в своих действиях электоральным мнением относительно Украины.
"Также в случае победы "Фидес", Дональд Трамп получит уверенность наличия своего троянского коня. Потому что Орбан – это тройной троянский конь. Таким его считают и Кремль, и Трамп, и Китай. К тому же Пекин строит в Венгрии десятки заводов и считает, что эта страна – ворота в Европу для китайских товаров и вообще – логистический хаб", – отметил он.
Обратите внимание! Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что снятие санкций с России является чрезвычайно важным шагом на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Глава МИД заявил, что есть два ключевых источника нефти – Россия и Ближний Восток, и они сегодня перекрыты для Европы. Сийярто отметил, что нужно "вести переговоры с Россией", ведь политика Евросоюза провалилась и нужно осуществить разворот.
В 2023 году Венгрия переживала экономический кризис, который продолжается до сих пор. Тогда Китай, по его словам, предоставил ей большой кредит в более чем миллиард евро. Но его условия были засекреченными. Также Будапешт засекретил условия транзита российских энергоресурсов в Венгрию. И одно из предвыборных обещаний Мадьяра – рассекретить эти условия.
Пекин пока выжидает. Он уже имеет проблемы с Беларусью, которая рассматривалась им как транзитная страна, перевалка, через которую Китай сможет получить логистический доступ к балтийским портам. Поскольку Беларусь причастна к России и против нее введены санкции, китайцы намекают Минску, чтобы он решал эту проблему и Пекин имел доступ к портам,
– отметил Дмитрий Корниенко.
Для Украины это рискованная ситуация, ведь в случае ослабления ограничений для Беларуси, в этой схеме может участвовать Россия как минимум со своими удобрениями. Именно поэтому Китай внимательно следит за выборами в Венгрии, ведь ему тоже нужен Орбан.
Какие резкие заявления против Украины делали в Венгрии?
Будапешт угрожает Украине, блокируя кредит Европейского Союза на 90 миллиардов евро, а также принятие нового пакета санкций против России. Глава МИД страны Петер Сийярто заявил, что пока Украина не запускает транзит по нефтепроводу "Дружба" именно из-за политических факторов, Венгрия будет ветировать принятие новых антироссийских санкций и поддержки Украины.
Также Виктор Орбан заявил, что именно европейские государства виноваты в том, что в Украине нет мира, ведь их помощь якобы препятствует окончанию войны. Премьер Венгрии сказал, что "если бы европейцы не стояли за украинцами, те не смогли бы продолжать войну". Тогда состоялись переговоры, перемирие и мир.
Задержание в Венгрии инкассаторов украинского Ощадбанка с деньгами и золотом является, в частности, и политически мотивированным решением. Ведь венгерский министр Янош Лазар отметил, что задержанную валюту и золото не вернут в Украину, пока она не возобновит транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба", который был поврежден во время российской атаки.