"Имеет собственное ядерное оружие": политолог объяснил, почему Франция неудобна для США и России

Франция обладает высоким уровнем автономности в сфере безопасности и единственным в ЕС независимым ядерным зонтиком. По этой причине Вашингтон и Москва не стремятся видеть Париж за одним столом на переговорах по вопросам европейской безопасности.

В эфире 24 Канала президент Международного института исследований в области безопасности Алексей Буряченко отметил, что заявления о присутствии Франции на консультациях в Абу-Даби 10–11 ноября не означают прямого участия за трехсторонним столом. Вместо этого Париж стремится держать руку на пульсе общего дипломатического процесса.

Автономное ядерное оружие и попытки обойти Европу

Эксперт подчеркнул, что европейские партнеры и ранее присоединялись к переговорам преимущественно через взаимодействие с украинской делегацией. Сажать Париж за один стол рядом с Вашингтоном и Москвой пока не намерены.

Франция, как и Германия и Великобритания, ранее уже участвовала в переговорах благодаря взаимодействию с украинской делегацией. За один стол с США и РФ их и сейчас не намерены пускать. Франция является единственной страной ЕС и НАТО, обладающей полностью автономным ядерным оружием, ведь британский ядерный зонтик напрямую зависит от Вашингтона,

– подчеркнул Буряченко.

По словам политолога, Соединенные Штаты и Россия стремятся согласовывать будущие контуры безопасности посредством двустороннего диалога, игнорируя субъектность европейских столиц. Однако построить стабильную систему безопасности без участия Парижа принципиально невозможно.

Аналитика Алексея Буряченко: видео

Почему Украина участвует в диалоге

Оценивая перспективы встречи в Объединенных Арабских Эмиратах, эксперт выразил сомнение относительно уступок со стороны Кремля. Реального давления на российские власти сейчас нет, поэтому агрессор не планирует отказываться от своих захватнических намерений.

Киев при этом обязан участвовать в консультациях, ведь от поддержания контактов с США зависит критически важная оборонная поддержка фронта.

Мы не можем отказаться от переговоров, ведь нам нужно продлить базовое взаимодействие с США. Речь идет о работе Starlink, поставках американского вооружения и противоракет для систем Patriot,

– подытожил Буряченко.

Ранее сообщалось, что из-за невозможности проведения обсуждений без участия континента Франция будет представлять Европу т на переговорах в Абу-Даби.