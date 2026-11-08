"Має власну ядерну зброю": політолог пояснив, чому Франція незручна для США та Росії

Під час ефіру 24 Каналу президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко зазначив, що заяви про присутність Франції на консультаціях в Абу-Дабі 10 – 11 листопада не означають прямої участі за тристороннім столом. Натомість Париж прагне тримати руку на пульсі загального дипломатичного процесу.

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Автономна ядерна зброя та спроби оминути Європу

Експерт підкреслив, що європейські партнери й раніше долучалися до переговорів переважно через взаємодію з українською делегацією. Садити Париж за один стіл поруч із Вашингтоном і Москвою наразі не налаштовані.

Франція, як і Німеччина та Британія, раніше вже долучалися до перемовин через комунікацію з українською делегацією. За один стіл із США та РФ їх і зараз не налаштовані пускати. Франція є єдиною країною ЄС і НАТО із повністю автономною ядерною зброєю, адже британська ядерна парасолька прямим чином залежить від Вашингтона– наголосив Буряченко.

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За словами політолога, Сполучені Штати та Росія прагнуть узгоджувати майбутні контури безпеки через двосторонній діалог, ігноруючи суб'єктність європейських столиць. Проте побудувати стабільну безпекову систему без участі Парижа принципово неможливо.

Аналітика Олексія Буряченка: відео

Чому Україна бере участь у діалозі

Оцінюючи перспективи зустрічі в Об'єднаних Арабських Еміратах, експерт висловив сумнів щодо поступок із боку Кремля. Реального тиску на російську владу зараз немає, тому агресор не планує відмовлятися від власних загарбницьких намірів.

Київ при цьому зобов'язаний брати участь у консультаціях, адже від збереження контакту зі США залежить критично важлива оборонна підтримка фронту.

Ми не можемо відмовитися від перемовин, адже нам потрібно пролонгувати базову взаємодію із США. Це питання роботи Starlink, постачання американського озброєння та протиракет для систем Patriot– підсумував Буряченко.

Раніше повідомлялося, що через неможливість дискусій без участі континенту Франція представить Європу на переговорах в Абу-Дабі.