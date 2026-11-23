Во время массированной российской атаки 20 ноября польское воздушное пространство нарушили сразу три крылатые ракеты Х-101. Несмотря на наличие систем ПВО, Варшава воздерживается от перехвата целей из-за давления со стороны Вашингтона и опасений эскалации.

В эфире 24 Канала военный эксперт Игорь Романенко отметил, что падение ракет на территории Польши не было случайностью.

Что мешает действовать решительно

По его словам, Варшава обладает достаточным потенциалом противовоздушной обороны, однако уничтожению угроз препятствуют политическая нерешительность и давление союзников.

На мой взгляд, Польша последовательно шла с помощью американцев к тому, чтобы это произошло. Когда Путин видит безнаказанность своих провокаций, он продолжает действовать дальше,

– подчеркнул Игорь Романенко.

Он напомнил о похожем случае с массовым вторжением более 20 российских беспилотников без боевых частей. Тогда самолеты союзников F-35 не смогли оперативно уничтожить все цели из-за сложных бюрократических процедур, а сейчас пилоты снова оправдываются неблагоприятной погодой или невозможностью быстрой идентификации объектов.

Генерал-лейтенант также провел параллель с поведением Румынии, которая долгое время не реагировала на залеты дронов. Это продолжалось до тех пор, пока реактивный беспилотник не попал в жилой квартал и не вызвал волну возмущения среди населения.

Игорь Романенко о российских ракетах в Польше: видео

Почему избегают консультаций в НАТО

Отдельно эксперт обратил внимание на нежелание Варшавы проводить даже консультации по статье 4 Вашингтонского договора Альянса, не говоря уже о применении статьи 5. Главным фактором такой сдержанности остается стремление Вашингтона избежать прямой конфронтации с Москвой.

По мнению спикера, гарантировать безопасность восточного фланга НАТО сможет лишь совместное развитие системы противовоздушной обороны вместе с Силами обороны Украины.

Ранее министр обороны Польши подтверждал, что 20 ноября в приграничной зоне упала российская ракета Х-101.

Кроме того, аналитик отмечал, что страны Альянса и в дальнейшем боятся сбивать ракеты, ссылаясь на процедурные препятствия.