В ефірі 24 Каналу військовий експерт Ігор Романенко зазначив, що падіння ракет на польській території не стало випадковістю.

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Що заважає діяти рішуче

За його словами, Варшава має достатній потенціал протиповітряної оборони, проте знищення загроз блокують політична нерішучість і тиск союзників.

На мій погляд, Польща послідовно йшла з допомогою американців на те, щоб це відбулося. Коли Путін бачить безкарність своїх провокацій, він продовжує діяти далі– наголосив Ігор Романенко.

Він нагадав про схожий випадок із масовим заходом понад 20 російських безпілотників без бойових частин. Тоді союзні літаки F-35 не змогли оперативно знешкодити всі цілі через складні бюрократичні процедури, а нині пілоти знову прикриваються несприятливою погодою чи неможливістю швидкої ідентифікації об'єктів.

Генерал-лейтенант також провів паралель із поведінкою Румунії, яка довгий час не реагувала на зальоти дронів. Це тривало доти, доки реактивний безпілотник не влучив у житлову забудову та не викликав хвилю обурення серед населення.

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Ігор Романенко про російські ракети в Польщі: відео

Чому уникають консультацій у НАТО

Окремо експерт звернув увагу на небажання Варшави проводити навіть консультації за статтею 4 Вашингтонського договору Альянсу, не кажучи вже про застосування статті 5. Головним фактором такої стриманості залишається намагання Вашингтона уникнути прямої конфронтації з Москвою.

На думку спікера, гарантувати безпеку східного флангу НАТО зможе лише спільна розбудова системи протиповітряної оборони разом із Силами оборони України.

Раніше міністр оборони Польщі підтверджував, що 20 листопада у прикордонній зоні впала російська ракета Х-101.

Крім того, аналітик зазначав, що країни Альянсу й надалі бояться збивати ракети через відмовки про процедурні перепони.