Трамп заключил соглашение с Путиным: политолог объяснил, почему США пошли на такой позорный шаг

Трамп и Путин договорились, что Россия будет поставлять на американский и мировой рынки почти 2 миллиона тонн дизельного топлива в течение нескольких месяцев. Также США приостановили санкции против российского дизеля до апреля 2027 года.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов. По его словам, скорее всего, ничего серьезного из этого соглашения не выйдет. Объемы поставок настолько незначительны, что никак не повлияют на цену на дизельное топливо в США.

Почему Трамп решил договариваться с Путиным?

По мнению Леонова, это фактически попытка Трампа добиться того, чтобы цены на нефть наконец пошли вниз. Он уже неоднократно занимался этим, когда рассказывал о сделке с Ираном.

Это своего рода "фол последней надежды". Попытка повлиять на рынок с помощью своих заявлений. Фактически те объемы дизельного топлива, о которых говорят, вообще не повлияют на ситуацию в Соединенных Штатах,

– отметил Леонов.

Все это происходит на фоне промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся уже в ноябре 2026 года. Трампу важно, чтобы республиканцы сохранили большинство и в Сенате, и в Палате представителей. В том числе и поэтому президент США мог пойти на такое решение.

Почему Трамп пошел на сделку с Путиным: смотрите видео 24 Канала

В то же время возникает вопрос: смогут ли вообще США закупать дизельное топливо из России. Еще в 2022 году Конгресс принял закон, согласно которому запрещено ввозить российские нефтепродукты в США. И пока непонятно, как все это может сочетаться с разрешением на покупку российского дизельного топлива.

Здесь есть свои нюансы, которые на самом деле довольно странные. Ведь США не могут закупать российский дизель, поскольку соответствующий закон был принят в Конгрессе еще в 2022 году. И Трамп не может просто так взять и разрешить закупку дизеля в РФ,

– отметил Леонов.

Добавим, что Россия должна вывести на рынок 300 тысяч тонн дизельного топлива в ближайшее время. Еще 500 тысяч тонн поступят в ноябре, а позже – еще миллион тонн. Аналитики отмечают, что такое количество дизельного топлива ни на что не повлияет. В США столько топлива расходуется всего за полтора суток. В свою очередь, диктатор Путин в очередной раз нанес удар по системе международных санкций. При этом в обмен на эту "уступку" Кремль требует, чтобы Украина перестала наносить удары по российским НПЗ. И США тоже оказывают давление на Киев в этом вопросе.