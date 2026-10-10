Про це в ефірі 24 Каналу розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов. За його словами, найімовірніше, нічого серйозного з цієї угоди не вийде. Обсяги постачань настільки незначні, що ніяк не вплинуть на ціну на дизель у США.

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На думку Леонова, це фактично спроба Трампа зробити так, аби ціни на нафту нарешті пішли вниз. Він вже неодноразово цим займався, коли розповідав про угоду з Іраном.

Це такий собі "фол останньої надії". Спроба вплинути на ринок через свої заяви. Фактично ті обсяги дизелю, про які говорять, взагалі не вплинуть на ситуацію у Сполучених Штатах,

– зазначив Леонов.

Все це відбувається на тлі проміжних виборів до Конгресу, які відбудуться вже в листопаді 2026 року. Трампу важливо, аби республіканці зберегли більшість і в Сенаті, і в Палаті представників. Зокрема й тому президент США міг піти на таке рішення.

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Водночас є питання щодо того, чи зможуть взагалі Штати купувати дизель з РФ. Ще в 2022 році Конгрес ухвалив закон, згідно з яким заборонено ввозити російські нафтопродукти до США. І поки незрозуміло, як все це може поєднатися із дозволом на купівлю російського дизелю.

Тут є свої нюанси, які насправді досить дивні. Адже США не можуть купувати російський дизель, оскільки відповідний закон ухвалили в Конгресі ще в 2022 році. І Трамп не може просто так взяти і дозволити купувати дизель в РФ,

– зауважив Леонов.

Додамо, Росія має поставити на ринок 300 тисяч тонн дизельного пального найближчим часом. Ще 500 тисяч тонн надійдуть в листопаді, а пізніше – ще мільйон тонн. Аналітики зазначають, що ця кількість дизелю ні на що не вплине. У США лише півтори доби використовують стільки палива. Натомість диктатор Путін в черговий раз вдарив по системі міжнародних санкцій. При цьому в обмін на цю "поступку" Кремль вимагає, аби Україна перестала бити по російських НПЗ. І Штати теж тиснуть на Київ в цьому питанні.