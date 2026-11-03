Сами республиканцы могут выступить против: почему Трампу грозит третий импичмент

Выборы в Конгресс США 3 ноября могут принести Демократической партии большинство в обеих палатах парламента. При таком сценарии Дональду Трампу грозит третий импичмент, причем поддержать его могут сами республиканцы.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал аналитик Национального института стратегических исследований Иван Ус.

Почему республиканцы могут выступить против Трампа

По его словам, социологические опросы свидетельствуют о высокой вероятности потери республиканцами ключевых позиций в Палате представителей и Сенате. В частности, у демократов есть шансы завоевать минимальное преимущество в Сенате – 51 голос против 49, а в традиционно прореспубликанском Техасе впервые за 20 лет сенатором может стать представитель Демократической партии.

Аналитик подчеркнул, что после инаугурации нового состава Конгресса 3 января для Трампа может начаться процедура третьего импичмента. В отличие от двух предыдущих попыток, на этот раз в Сенате вполне реально собрать необходимые 67 голосов. Главная причина – стремление самих республиканцев спасти рейтинги собственной политической силы перед предстоящими вызовами.

В настоящее время даже телеканал Fox News сообщает, что рейтинг доверия к Трампу составляет 36 процентов, то есть уровень недоверия достигает 64 процентов. Этот негатив переносится на Республиканскую партию. Опросы показывают, что 56 процентов американцев поддерживают идею импичмента, причем среди избирателей-республиканцев таких 25 процентов,

– подчеркнул Иван Ус.

Иван Ус о выборах в США: видео

Эксперт добавил, что ощутимое недовольство Трампом среди четверти собственного электората заставляет Республиканскую партию дистанцироваться от него. Игнорирование этих настроений грозит превратить сторонников партии в колеблющихся избирателей и подорвать позиции республиканцев на длительный срок.

Ранее специалист уже объяснял, какие основные риски угрожают Трампу из-за рекордного падения рейтингов одобрения накануне выборов.