Самі республіканці можуть піти проти: чому Трампу загрожує третій імпічмент

Про це в ефірі 24 Каналу розповів аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

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Чому республіканці можуть піти проти Трампа

За його словами, соціологічні опитування свідчать про високу ймовірність втрати республіканцями ключових позицій у Палаті представників та Сенаті. Зокрема, демократи мають шанси вибороти мінімальну перевагу в Сенаті – 51 голос проти 49, а в традиційно прореспубліканському Техасі вперше за 20 років сенатором може стати представник Демократичної партії.

Аналітик наголосив, що після інавгурації нового складу Конгресу 3 січня для Трампа може розпочатися процедура третього імпічменту. На відміну від двох попередніх спроб, цього разу в Сенаті цілком реально зібрати необхідні 67 голосів. Головною причиною є прагнення самих республіканців врятувати рейтинги власної політсили перед наступними викликами.

Наразі навіть телеканал Fox News говорить, що рейтинг довіри до Трампа становить 36 відсотків, тобто рівень недовіри сягає 64 відсотків. Цей негатив переходить на Республіканську партію. Опитування показують, що 56 відсотків американців підтримують ідею імпічменту, причому серед виборців-республіканців таких 25 відсотків– підкреслив Іван Ус.

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Експерт додав, що відчутне невдоволення Трампом серед чверті власного електорату змушує Республіканську партію дистанціюватися від нього. Ігнорування цих настроїв ризикує перетворити прихильників партії на виборців, які вагаються, та підірвати позиції республіканців на тривалий термін.

Раніше фахівець уже пояснював, які головні ризики загрожують Трампу через рекордне падіння рейтингів схвалення напередодні виборів.