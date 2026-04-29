Россияне с позором бегут из Африки? Как туареги в Мали уничтожают оккупантов и какова роль Украины

Недавно новости из далекой пустынной страны Мали снова оказались в лентах сообщений мировых СМИ. Местные повстанцы-туареги собрались с силами и начали новое восстание против тамошней пророссийской хунты.

Следствием стали убитые в сахарских песках россияне, сбитый российский вертолет и неизбывное смущение и крики "пропало все" в российских соцсетях по этому поводу.

24 Канал рассказывает о сути конфликта в Мали, объясняет, что там забыли россияне и есть ли там украинский интерес. Разобраться в теме нам помогла кандидат политических наук, исследовательница-африканистка, представитель Фонда Global Ukraine Марта Олейник-Демочко.

К теме Кто такие туареги и почему уничтожают вагнеровцев в Африке

Почему туареги воюют с центральной властью Мали и при чем там Россия?

Подробно о народе туарегов – коренных жителях Сахары и европеоидов берберского происхождения 24 Канал рассказывал ранее. Именно с этого уникального народа Фрэнк Герберт списал своих "фрименов" в "Дюне". И, да, некоторые туареги действительно имеют от природы голубые глаза.



Боевой танец туарегов / Фото Wikimedia

Сейчас этот народ на имеет своего государства, а их земли, точнее – пески, разделены между Алжиром, Ливией, Мали, Марокко, Буркина-Фасо и Нигером.



Приблизительная карта расселения туарегов в Африке

Некоторые туареги с отсутствием государственности примирились и пытаются интегрироваться в общества государств, которые появились на их племенной территории. Но в Мали ситуация другая – там туарегам не с кем примиряться, потому что власть в стране уже несколько лет удерживает нелегитимная хунта во главе с временным президентом Ассими Гоитой.

Действующая версия малийской хунты называется FAMA и пришла к власти в 2020 году. В этом ей очень помогла Россия и еще живой Пригожин с его фейковой ЧВК "Вагнера".

На самом деле это были никакие не "джентльмены удачи", а кадровые российские военные, которых путинские минобороны и спецслужбы одолжили "кондотьеру" якобы для выполнения частных задач. В реальности это была классическая гибридная операция России.

Малийская хунта при поддержке россиян устранила законную власть и указала на дверь французам (что те и сделали в 2022 году, при этом некоторое время французы вынуждены были делить военные базы с россиянами, которые начали прибывать в Мали в 2021 году).



Лидер хунты Мали Ассими Гойта / Администрация президента Мали

Франция имела в бывшей колонии значительный военный контингент, который гарантировал Мали относительную стабильность и помогал Бамако (столица страны – 24 Канал) относительно безопасно добывать золото (главное полезное ископаемое государства) и бороться с повстанцами-джихадистами, аффилированными с ИГИЛ, "Аль-Каидой" и другими террористическими сетями, которые не знали ни жалости, ни границ.

Но больше всего хлопот Бамако делали именно туареги. Те воспользовались слабостью центрального правительства и ввели в песках собственные порядки, провозгласив в 2012 году в Сахаре свое государство Азавад с центром в городе Кидаль.

Фактически центральное правительство Мали не контролировало зону племен и наведывалось в пустыню набегами. Французы решили мудро туда не лезть, действовали осторожно и искали компромиссы. Дело в том, что туареги – не единственная группа, а группа племен, взгляды которых по развитию государства отличаются.

В Сахаре есть умеренные сторонники светского государства из "Национального движения за освобождение Азавада" (MNLA), а есть радикальные сторонники джихада – террористические группы AQIM или Ansar Dine.

Над всем этим возвышается общая туарегская организация-движение – FLA (Фронт освобождения Азавада). Фактически это коалиция, к тому же довольно пестрая. Ее участники имеют разные взгляды и конфликтуют друг с другом, но временно объединились ради высшей цели – освободительной войны.

Это чисто туарегские группы, а есть еще исламская коалиция JNIM (Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin – "Группа поддержки ислама и мусульман"), которая объединяет туарегов, берберов, арабов и других мусульман Сахеля и имеет целью создание в местных песках своего филиала ИГИЛ или чего-то такого. Кроме того, есть еще более радикальные исламисты – ISGS (Исламское государство в Великой Сахаре), которые исповедуют лютый террор как единственный возможный вариант действий.

Французы эти нюансы учитывали, действовали по римскому принципу "разделяй и властвуй", поэтому держали ситуацию под контролем, а операции "Бархан" и "Сервал" проводили очень осторожно, руководствуясь еще одним древним правилом – "не навреди". Россия же на такие "мелочи" откровенно не обращала внимание.

Именно на этом моменте акцентирует внимание Марта Олейник-Демочко и считает, что именно напыщенность и самоуверенность россиян стала одной из причин того, что "Африканский корпус" и их работодатели из хунты FAMA "проспали" восстание в Сахаре.

Марта Олейник-Демочко кандидат политических наук, исследовательница-африканистка, представитель Фонда Global Ukraine Там не только туареги и джихадисты JNIM, там море разных групп. Сейчас образовался вакуум, например, поскольку россияне FАМА (хунтой – 24 Канал) отошли из зоны, которая прилегает к границе с Нигером, появились сообщения, что в эти районы заходит активно "Исламское государство". Там таких группировок очень много, а еще есть банды, преступные группы и тому подобное. Это не решится так просто, как там могут думать себе россияне. Французы это за сколько лет не могли решить. А они были значительно лучше обучены, значительно лучше оборудования имели, им не удалось полностью искоренить всю эту угрозу. Потому что проблема не только в безопасности, она в экономике, в вербовке молодежи, в интеграции, полным контролем над территорией. Это многослойная проблема.

Российские наемники, которые пережили в Мали ребрендинг и превратились из вагнеров в "Африканский корпус" (такое же название, как и у нацистов во время Второй мировой), уже открыто под эгидой минобороны РФ должны были подставить местной хунте плечо, обеспечить порядок и спокойствие.

А это, по мнению пришельцев мог обеспечить только блицкриг против туарегов. Так началась операция "Кидаль за 3 дня". За несколько недель в ноябре 2023 года столица Азаваду была захвачена войсками хунты и вагнерами. Операция сопровождалась традиционными для россиян зверствами, военными преступлениями и репрессиями.

Но это был не конец. Фактически кочевники применили против пришельцев скифскую тактику – заманили врагов вглубь Сахары и обрекли Бамако направлять логистические караваны для поддержки своих гарнизонов.

Откуда у войны в Мали украинский след?

В июле 2024 года туареги собрались с силами и начали эпично разбивать малийцев и бывших вагнеров. В этом им помогли неизвестные европейцы, у которых были свои счеты с россиянами.

Некоторые источники называли внезапными союзниками туарегов с FLA французов, а некоторые – украинскую военную разведку ГУР. Об этом кричали россияне и на это намекнули сами туареги, заявив о намерении обменять пленных россиян на украинских пленников.

Затем в СМИ начали появляться фото повстанцев с украинскими флагами, также появились размышления о том, что пустынные инсургенты вряд ли способны без посторонней помощи сбивать российские вертолеты и уничтожать конвои с опытными убийцами, к тому же – оперировать дронами.

Так или иначе, но в Бамако очень обиделись. Тогда же из Москвы хунте подсказали раскручивать "украинский фактор". Так в Мали попытались объявить Украину "спонсором терроризма", но вирусной эта акция не стала.

К теме Почему хунта Мали назвала Украину "спонсором терроризма" и при чем здесь туареги и вагнеровцы

Что известно о новом обострении?

После этого туареги сделали выводы и стали убивать россиян без медийного скандала. Но в апреле 2026 года в пустыне началась такая "движуха", что тайну уже было не скрыть.

Туареги из FLA временно объединились с джахидистами из JNIM и начали совместное наступление на правительственные силы и их опорники в Сахаре. Также повстанцы совершили диверсионные рейды вглубь Мали, где их не ждали правительственные войска.

Сейчас есть сообщения об отбитом туарегами Кидаль, уничтоженном российском вертолете и убитых россиянах. По сообщениям самих россиян, против них действуют 10 – 12 тысяч повстанцев. Атаки идут также и на другие города. Россияне же отступают, бросив на произвол судьбы союзников и недавних работодателей.

Достоверность информации, полученной от оккупантов из "Африканского корпуса" проверить трудно, но если они пишут, что "мужественно получают на орехи", значит, дела у них действительно плохи.

Зато туареги утверждают, что после первых часов боев за Кидаль россияне попросили о переговорах, после которых повстанцы позволили им покинуть город. В доказательство российского позора есть видео этого "зеленого коридора".

На нем видим, как происходят контролируемая перегруппировка и отрицательное наступление россиян.

Марта Олейник-Демочко кандидат политических наук, исследовательница-африканистка, представитель Фонда Global Ukraine Официально Украина не присутствует в этом конфликте и в этой зоне. Такова наша официальная позиция. Россияне, конечно, говорят, что это французы и украинские спецназовцы переодетые нападают на них. Не могут же они сказать, что это пастухи (так они унизительно называют туарегов) выгнали их из ключевого города Кидаля, который они так пиарили, на чем они все свое пребывание в Мали строили. Теперь что же им остается? Поэтому ищут оправдания.

Также есть видео с поражениями FPV-дронами повстанцами военных объектов то ли россиян, то ли хунты. А после того, как какой-то украинский остряк наложил на картинку вирусный трек "Смарагдове небо", половина украинского интернета убеждена, что в Мали действуют наши подразделения.

Репутация России в Африке уничтожена?

Конечно, "изумрудные дроны" – это лишь милое ИПСО, но враги испугались. И не только россияне из "Африканского корпуса", но и вся пророссийская сеть хунт Сахеля (Мали, Нигер и Буркина-Фасо). Те несколько лет назад объединились в Альянс Сахельских государств и постоянно делали грозные заявления, но сейчас уверенно молчат пока туареги и джихадисты наступают, а их ДРГ уверенно действуют уже в Бамако и других крупных городах страны.

Марта Олейник-Демочко кандидат политических наук, исследовательница-африканистка, представитель Фонда Global Ukraine Эта история – большой сигнал для африканских лидеров, которые планировали развивать военное сотрудничество с Россией. Может ли их Россия защитить? Есть Сирия, Иран, Венесуэла. Мы можем вспомнить, даже раньше в Африке их же в Мозамбик приглашали в 2017-м году. Потому что в Мозамбике на севере тоже есть деятельность террористической группировки И россияне там пробыли год, понесли потери, не смогли договориться с вооруженными силами Мозамбика о совместных операциях, поэтому Мозамбик попросил их на выход. Это сигнал для тех, кто будет рассматривать военное сотрудничество с Россией.



Может ли Россия им гарантировать какую-то безопасность, потому что основное, что они продают, это же не безопасность на территории и непосредственно безопасность самих лидеров. Учитывая, что министр обороны мертв, что там с частью другой хунты, неизвестно, поэтому здесь вопрос, смогут ли россияне гарантировать безопасность, которую они так продают.

Главным медийным успехом ситуативной коалиции стало убийство одного из лидеров хунты и так называемого министра обороны Садио Камара. Похоже, его убила ДРГ повстанцев во время штурма дворца вблизи Бамако (это произошло в городе Кати в 15 километрах к северу от столицы). Именно Камара считается архитектором сближения Мали с Россией после каскада мятежей в начале 2000-х. При этом лидер хунты Ассими Гоита скрывается, словно тот иранский рахбар, очевидно боясь собственной ликвидации.



Малийский генерал Садио Камара / AFP

При этом ситуация далека от окончательного решения. Марта Олейник-Демочко предостерегает от поспешных выводов.

Марта Олейник-Демочко кандидат политических наук, исследовательница-африканистка, представитель Фонда Global Ukraine Чья берет? Здесь в зависимости от территорий. Если взглянуть на Север, там, где зоны Гао и Кидаль, то там, я бы сказала, что берут верх туареги вместе с террористической группировкой JNIM, с которой они действуют вместе. Потому что малийская армия и ее приспешники российский "Африканский корпус" вышли уже из Кидаля. Вчера (27 апреля – 24 Канал) они также оставили еще три другие локации (Берте, Салит и Интахака). Это районы вблизи Тимбукту (важный логистический центр, исторический центр транссахарской караванной торговли – 24 Канал) и Гао (центр добычи золота - 24 Канал). Сейчас идут бои за контроль над Гао и Тимбукту. Это очень важные города для контроля над севером. Если взглянуть на центр и на юг страны (города Мопти и Севере и Бамако), то там у туарегов или хадистов каких-то успехов ощутимых нет.

По мнению эксперта, новости из Мали – это однозначно очень болезненный удар по России и ее амбиции.

Марта Олейник-Демочко кандидат политических наук, исследовательница-африканистка, представительница Фонда Global Ukraine Для россиян это – стыд, и они этот стыд пытаются скрыть и говорят, "мы же столицу и юг получаем, а здесь одна небольшая проблема севера". Они подают ее интересно: говорят, что это малийцы договорились с туарегами, а не они, и их, бедных россиян, заставили выйти, а они так отважно боролись. Это на самом деле комедия, потому что в воскресенье буквально весь местный сегмент Х распространял видео, как русские выходят из Кидаля, эти военные колонны, которые движутся на китайских синатраках (Sinotruk – 24 Канал). И россияне пытались отбелиться и сказать, что это туареги выезжали. А там и номера машин, и маркировка, и все свидетельствовало, что это далеко не туареги были.

Эксперт отмечает, что для россиян поражение в Мали – очень ощутимый репутационный удар. Россияне действительно до последнего это никак не комментировали и только во вторник, 28 апреля, несколькими предложениями сообщили о попытке государственного переворота в Мали, которую якобы они предупредили.

При этом это сделали не в МИД России, а в минобороны оккупантов (это кураторы "Африканского корпуса" после убийства Пригожина), не забыв отметить, что "подготовка боевиков к государственному перевороту осуществлялась с участием украинских и европейских наемников-инструкторов".

Марта Олейник-Демочко кандидат политических наук, исследовательница-африканистка, представитель Фонда Global Ukraine Они ничего не комментируют. Есть заявления отдельных командиров российских из "Африканского корпуса". Но это не официальная их позиция. Командиры возмущаются, стоит ли им класть за это свою жизнь, если их "бросает" армия Мали.

По этому поводу в российском сегменте интернета, в частности, среди так называемых Z-блогеров стоит настоящий стон. Точнее, конкретно стон из-за событий в Мали – это один из ручейков, но вместе с провалами россиян на фронте, регулярным выбиванием ПВО, НПЗ и других важных аббревиатур украинскими дронами в российском тылу, поражением Орбана в Венгрии, катастрофическими имиджевыми потерями россиян в Сирии, Венесуэле и Иране он сливается в единый большой поток. И над этим всем мрачно летает "Дух Анкориджа".