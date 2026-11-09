"Путь к новой войне": аналитик объяснил, чем грозят уступки Путину на переговорах

Уступки России в войне против Украины неизбежно спровоцируют нападение Кремля на страны Северной Европы. Исторический опыт 1938 года доказывает, что попытки умиротворить агрессора с помощью территорий лишь приближают большую войну.

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус в эфире 24 Канала подчеркнул, что Европейский Союз и Германия обязаны непосредственно участвовать в переговорах о прекращении боевых действий.

Кто должен сесть за стол переговоров

По его словам, длительный период дипломатической изоляции Кремля не принес желаемых результатов, поэтому европейским лидерам пора выходить на контакт, но при этом жестко отстаивать свои позиции. Так эксперт оценил намерение немецкого политика Фридриха Мерца провести беседу с Владимиром Путиным на саммите G20.

Аналитик отметил, что судьбу завершения войны не могут решать только Вашингтон и Москва без европейских партнеров. К переговорному процессу должны присоединиться ключевые мировые державы, отвечающие за стабильность на континенте.

Если говорить об условном столе переговоров по определению исхода войны России против Украины, то помимо Соединенных Штатов Америки там, безусловно, должны присутствовать Европейский Союз и Германия как ведущая экономика ЕС. Также за столом должны быть Великобритания, Турция и Китай,

– подчеркнул эксперт.

Иван Ус о рисках новой войны в Европе и участниках мирных переговоров: видео

Уроки 1938 года и российские танки у границ НАТО

Попытки умерить аппетиты российского диктатора путем передачи украинских территорий Иван Ус считает роковой ошибкой. Он напомнил об историческом уроке Мюнхенского соглашения, когда европейские страны отдали нацистам Судеты в надежде избежать большого конфликта.

История показала, что мира не было после того, как Гитлеру подарили Судеты, а Вторая мировая война началась через 11 месяцев. Поэтому и сейчас, когда Путин просит, чтобы ему что-то дали в Украине, это не значит, что будет мир. Это означает, что через определенный промежуток времени он начнет следующую агрессию против стран Европы,

– отметил аналитик.

Именно угрозой будущего удара эксперт объясняет обеспокоенность и дипломатические шаги лидеров Финляндии и Норвегии. Российский военно-промышленный комплекс наращивает производство тяжелой бронетехники, однако часть новых танков не отправляют на линию фронта в Украину, а концентрируют на складах вдоль финской границы. Такая подготовка свидетельствует о реальных планах Москвы по экспансии в Северную Европу.

Ранее аналитик предупреждал о попытках Кремля требовать уступок во время встречи в Вашингтоне, куда Мелания Трамп пригласила делегации Украины и России.