"Давайте вы капитулируйте": аналитик предупредил об опасности встречи в Белом доме

Обсуждая предстоящее событие в эфире 24 Канала, аналитик Национального института стратегических исследований Иван Ус подчеркнул чисто медийное значение встречи в преддверии выборов в США. По его словам, Вашингтону важно продемонстрировать видимость активной работы над достижением мира, однако Москву интересуют лишь собственные выгоды.

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Угроза под прикрытием перемирия

Иван Ус подчеркнул, что агрессор регулярно использует любые гуманитарные договоренности в своих военных целях. В частности, " иностранные журналисты из Sky News" уже фиксировали, как оккупационные войска укрепляли свои позиции в Херсонской области именно во время объявленного локального режима тишины.

Если подобные инициативы будут давать возможность освобождения наших граждан, это плюс. Если будут просить что-то взамен, вот здесь нужно быть очень осторожными, чтобы нам сейчас не сказали: вот видите, Россия может быть доброй, давайте вы капитулируете, и с вами все будет хорошо– отметил Иван Ус.

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Эксперт добавил, что Кремль создает показательную картинку гуманитарных жестов, но одновременно наносит удары по гражданским объектам в Днепре и Запорожской области. Поэтому любые требования о компромиссах или уступках со стороны Украины являются абсолютно неприемлемыми.

Ранее сообщалось, что от Украины на встречу в Вашингтон отправятся Давид Арахамия и Дмитрий Лубинец, а переговоры будут касаться режима прекращения огня на Херсонщине.