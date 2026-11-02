"Об этом и не мечтали": Sky News заснял, как россияне во время перемирия стягивали силы в Олешки

Украинские военные, следящие за перемещением российских сил с помощью беспилотников, предоставили журналистам Sky News доступ в свой центр управления дронами. Оттуда команда телеканала получила эксклюзивные кадры действий оккупантов во время перемирия.

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Как Россия воспользовалась перемирием в Олешках?

На видео видно, как россияне перевозят по улицам города бронированную технику и боеприпасы. Также военные заносят большие мешки в дома и сооружения с подвалами.

По оценке украинской стороны, эти действия не имеют отношения к гуманитарной миссии по эвакуации гражданских.

Командир 34-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Дмитрий Пулинец рассказал, что раньше оккупанты даже не могли мечтать, чтобы так свободно перемещаться по городу ни днем, ни ночью, даже при плохой погоде. Однако во время перемирия такая активность стала постоянной.

Журналисты Sky News также зафиксировали, как из морга местной больницы вывозили тела погибших. Их складывали в белые мешки, а затем загружали в грузовик. По словам местных жителей, эти люди погибли насильственной смертью, а не умерли по естественным причинам.

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Автор сюжета Стюарт Рамзи насчитал более 30 тел. Он также рассказал, что российские военные не разрешали местным жителям похоронить погибших. По его словам, вывоз тел оккупантами может свидетельствовать о попытке скрыть обстоятельства их гибели.

На других кадрах из беспилотника видно, как российские солдаты переносят белые коробки. Журналисты отмечают, что эти действия также не были частью гуманитарной операции.

По словам Пулинца, за время прекращения огня российские войска успели:

восстановить артиллерийские системы;

вернуть ранее утраченные позиции;

провести ротацию личного состава;

перебросить дополнительные силы и технику;

увеличить количество средств воздушной разведки;

пополнить запасы горючего.

Командир отметил, что перемирие имеет важное гуманитарное значение, ведь позволяет эвакуировать гражданских из Олешек. В то же время, он предупредил, что после завершения режима тишины украинским военным придется противодействовать усиленным российским силам.

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По его словам, оккупанты использовали паузу в боевых действиях не только для перемещения войск, но и для подготовки к дальнейшим боям.

Как россияне использовали перемирие в Олешках: смотрите видео

Как уже сообщалось, режим тишины в Олешках продолжался с 3:00 27 октября до 22:59 1 ноября. Его ввели для эвакуации жителей из оккупированного города, страдавшего от голода.

Ранее в Генштабе ВСУ также отмечали, что оккупационные войска воспользовались паузой для развития антидроновой защиты на дорогах и опрокидывания боекомплекта.