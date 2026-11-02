Армия России воспользовалась гуманитарной паузой в Олешках для обустройства своих позиций, – Генштаб

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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Россияне использовали тишину для укрепления позиций

В ведомстве заявили, что Силы обороны Украины обеспечили четкое соблюдение договоренностей о прекращении огня. Все жители, которые обнаружили намерение выехать из временно оккупированного города, благополучно добрались до подконтрольной территории Украины.

В то же время, российские войска цинично пренебрегли сутью гуманитарной паузы и использовали временно перемирие для усиления собственного потенциала.

За время режима тишины оккупанты провели ротации личного состава. Кроме того, захватчики активно обустраивали свои позиции и расширяли сеть антидроновых средств вдоль важных дорог.

Враг также нарастил военную логистику и обеспечил оперативный подвоз свежей партии боеприпасов.

Ранее немецкое издание Bild со ссылкой на украинских военнослужащих сообщило, что Россия может готовить новое наступление на Херсон после завершения перемирия в районе Олешек.

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Украинские военные подметили активное перемещение российской техники и подразделений на левом берегу Днепра. По их словам, россияне перевозят КамАЗами личный состав, устанавливают противодроновые сетки в промышленной зоне Каховки и размещают реактивные системы "Град" вблизи села Раденск.

Также оккупанты укрепляют укрытие, вырубают деревья и перемещают подразделения беспилотников ближе к Днепру.

Защитники не исключают, что по завершении перемирия россияне могут попытаться форсировать реку.

Переговоры и начало гуманитарного коридора

Напомним, режим прекращения огня в Олешках начал действовать с 03.00 27 октября.

Временную паузу в боевых действиях ввели специально для передачи гуманитарных грузов и спасения гражданского населения.

В 22:59 1 ноября по киевскому времени локальное перемирие завершилось.