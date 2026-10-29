Россия может готовить наступление на Херсон под прикрытием перемирия в Олешках, – СМИ

Об этом рассказали украинские военнослужащие, следящие за передвижениями российских подразделений в регионе. Их показания опубликовало немецкое издание Bild.

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Что свидетельствует о подготовке возможного наступления?

По информации Bild, российские войска могут использовать перемирие в районе оккупированных Олешек для переброски техники и личного состава ближе к Херсону.

Украинские военные утверждают, что зафиксировали на видео активное перемещение российских подразделений. По их предположениям, оккупанты могут попытаться начать наступление после окончания перемирия 1 ноября.

Один из военнослужащих рассказал журналистам, что российские грузовики "КамАЗ" постоянно перевозят боевые подразделения. В то же время в промышленной зоне Каховки оккупанты устанавливают противодроновые сетки.

По его словам, в лесу возле села Раденск россияне разместили значительное количество реактивных систем залпового огня "Град". Там также укрепляют укрытия и вырубают деревья.

О передвижении российских военных грузовиков сообщают и жители оккупированной Голой Пристани.

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Другой украинский военнослужащий заявил, что российские подразделения беспилотных систем перемещаются ближе к Днепру. Он не исключает, что после завершения перемирия оккупанты могут попытаться форсировать реку.

В то же время официального подтверждения планов России относительно нового наступления на Херсон пока нет.

Что известно о перемирии в Олешках?

Временное прекращение огня в районе оккупированных Олешек связано с подготовкой гуманитарной миссии для оказания помощи местным жителям и их эвакуации.

По сообщениям СМИ, договоренности удалось достичь при посредничестве Ватикана и первой леди США Мелании Трамп.

Начало эвакуации гражданских лиц запланировано на субботу, 31 октября. Доставить гуманитарную помощь в город планируют 30 октября.

Кроме того, 29 октября украинская делегация во главе с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцем отправилась для проведения гуманитарной миссии.

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Ранее Лубинец сообщал о первых результатах локального прекращения огня, в частности об уменьшении опасности для жителей Херсона.

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) также предупреждали, что эвакуация людей из Олешек сопряжена со скрытыми рисками. Эксперты отмечали, что враг способен использовать паузу для ротации и усиления подразделений группировки "Днепр".