Росія може готувати наступ на Херсон під прикриттям перемир'я в Олешках, – ЗМІ

Про це розповіли українські військовослужбовці, які стежать за пересуванням російських підрозділів у регіоні. Їхні свідчення опублікувало німецьке видання Bild.

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Що свідчить про підготовку можливого наступу?

За інформацією Bild, російські війська можуть використовувати перемир'я в районі окупованих Олешок для перекидання техніки та особового складу ближче до Херсона.

Українські військові стверджують, що зафіксували на відео активне переміщення російських підрозділів. За їхніми припущеннями, окупанти можуть спробувати розпочати наступ після завершення перемир'я 1 листопада.

Один із військовослужбовців розповів журналістам, що російські вантажівки КамАЗ постійно перевозять бойові підрозділи. Водночас у промисловій зоні Каховки окупанти встановлюють протидронові сітки.

За його словами, у лісі поблизу села Раденськ росіяни розмістили значну кількість реактивних систем залпового вогню "Град". Там також укріплюють укриття та вирубують дерева.

Про пересування російських військових вантажівок повідомляють і жителі окупованої Голої Пристані.

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Інший український військовослужбовець заявив, що російські підрозділи безпілотних систем переміщуються ближче до Дніпра. Він не виключає, що після завершення перемир'я окупанти можуть спробувати форсувати річку.

Водночас офіційного підтвердження планів Росії щодо нового наступу на Херсон наразі немає.

Що відомо про перемир'я в Олешках?

Тимчасове припинення вогню в районі окупованих Олешок пов'язане з підготовкою гуманітарної місії для допомоги місцевим жителям та їхньої евакуації.

За повідомленнями ЗМІ, домовленостей вдалося досягти за посередництва Ватикану та першої леді США Меланії Трамп.

Початок евакуації цивільних запланований на суботу, 31 жовтня. Доставити гуманітарну допомогу до міста планують 30 жовтня.

Крім того, 29 жовтня українська делегація на чолі з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем вирушила для проведення гуманітарної місії.

Раніше Лубінець повідомляв про перші результати локального припинення вогню, зокрема про зменшення небезпеки для жителів Херсона.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) також попереджали, що евакуація людей з Олешок має приховані ризики. Експерти наголошували, що ворог здатний використати паузу для ротації та посилення підрозділів угруповання "Дніпро".