Евакуація людей з Олешок має приховані ризики: ISW пояснив, чим може скористатися Росія

Про це застерігають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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Як Росія може скористатися припиненням вогню?

Відповідальність за дотримання режиму тиші покладена на російське угруповання військ "Дніпро". 27 жовтня міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов відвідав його та зустрівся з його командувачем, генерал-полковником Михайлом Теплінським. За повідомленням російського Міноборони, вони обговорювали, зокрема, використання безпілотних систем у цьому районі.

Російські війська можуть скористатися припиненням вогню для поповнення особового складу, відновлення боєздатності та перегрупування на Херсонщині. Така пауза потенційно може дати окупантам можливість підготуватися до подальших бойових дій.

Водночас сам факт домовленості про евакуацію не свідчить, що Росія обов'язково використає її у військових цілях. Однак невизначеність щодо умов перемир'я, безпеки цивільних і можливостей російського угруповання створює додаткові ризики для України.

Нагадаємо, Україна готує гуманітарну допомогу для жителів окупованих Олешок на Херсонщині, яку планують доставити до міста 30 жовтня. Наразі триває розмінування маршрутів, необхідних для безпечного проведення гуманітарної місії.

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Режим припинення вогню, який розпочався 27 жовтня о 03:00 за київським часом, на момент повідомлення тривав уже 54 години, а порушень домовленостей не зафіксували. Лубінець зазначив, що українська сторона координує виконання домовленостей із російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою.

За попередніми домовленостями, тимчасове перемир'я на визначених ділянках Херсонщини має тривати до вечора 1 листопада.