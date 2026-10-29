Для жителів Олешок готують гуманітарну допомогу, – Лубінець

Про успішний перебіг розмінування повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

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Що відомо про гуманітарну місію до Олешок?

Україна продовжує підготовку гуманітарної місії до окупованих Олешок на Херсонщині. Наразі фахівці розміновують маршрути, необхідні для безпечного проведення місії. Паралельно українська сторона формує гуманітарний вантаж, який планують доправити жителям міста 30 жовтня.

Розмінування проходить успішно. Готуємо гуманітарну допомогу для жителів Олешок– зазначив омбудсман.

Режим припинення вогню розпочався 27 жовтня о 03:00 за київським часом і на момент повідомлення тривав уже 54 години.

Лубінець наголосив, що реалізація гуманітарної місії стала можливою, зокрема, завдяки постійній комунікації з уповноваженою з прав людини в Росії Яною Лантратовою. Сторони підтримують зв'язок і координують виконання досягнутих домовленостей.

Окремо український омбудсман подякував першій леді США Меланії Трамп за увагу до гуманітарної місії та допомоги цивільним в Олешках.

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Наше завдання – доставити гуманітарну допомогу людям, які залишаються в місті, та забезпечити можливість безпечного виїзду цивільних– наголосив омбудсман.

Водночас проведення місії залежить від підготовки маршрутів і дотримання погоджених умов припинення вогню. За словами Лубінця, робота над виконанням домовленостей триває.

Згідно з попередніми домовленостями, тимчасове перемир'я на визначених ділянках Херсонщини має тривати до вечора 1 листопада.