"Через Россию и Беларусь": как будут вывозить жителей оккупированных Олешек

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Как будут эвакуировать людей из Олешек?

Согласно договоренностям украинской и российской сторон, эвакуация жителей оккупированных Олешек должна пройти через территорию России и Беларуси в Украину.

Ранее американский телеканал Fox News обнародовал документ за подписью российского уполномоченного по правам человека Лантратовой, в котором описан возможный маршрут эвакуации.

В частности, жителей Олешек, которые согласятся выехать в Украину, планируют сначала доставить в аэропорт Анапы в Краснодарском крае России. Оттуда украинскую делегацию и эвакуированных должны перевезти военно-транспортным самолетом в белорусский Гомель.

Согласно обнародованной информации, этот этап эвакуации может состояться в субботу, 31 октября. Однако окончательного подтверждения даты пока нет.

В Офисе омбудсмена подчеркнули, что соответствующий документ не является военным или политическим соглашением. Речь идет исключительно о гуманитарной миссии, цель которой – спасти людей.

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Что рассказал Лубинец о гуманитарной миссии?

Дмитрий Лубинец сообщил, что продолжает путь в Олешки, и прокомментировал сообщения о своем пребывании на территории России.

Я еду туда, чтобы лично быть на месте и видеть, что происходит. Информировать вас о ходе миссии– отметил омбудсмен.

Он призвал не делать поспешных выводов, поскольку организация гуманитарной миссии требовала длительных и сложных переговоров.

Когда речь идет о человеческих жизнях, на первом месте должны быть спасение людей и конкретный результат, а не политические оценки. Временно оккупированные территории – это территория Украины. Гуманитарная миссия не должна становиться заложницей информационных манипуляций– подчеркнули в ведомстве.

В Офисе омбудсмена также назвали ситуацию вокруг Олешек беспрецедентной и поблагодарили первую леди США Меланию Трамп за содействие и координацию гуманитарной миссии.

Там призвали воздержаться от спекуляций вокруг переговоров, пока эвакуация не будет завершена.

Ранее стало известно, что в ходе гуманитарной миссии из оккупированных Олешек могут вывезти тела умерших, которые месяцами хранятся в подвале местной больницы. По данным СМИ, там находится около сотни тел, а российские оккупанты затрудняют процедуру захоронения.