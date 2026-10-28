Из оккупированных Олешек готовят эвакуацию умерших, которые месяцами пролежали в больнице, – СМИ

Оккупанты намеренно создали такую ситуацию. Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на собственные источники.

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Что известно об эвакуации?

Издание пишет, что в подвальном помещении медучреждения в Олешках сейчас хранят около сотни тел. Часть из них лежит там еще с прошлой зимы, а из-за сильной вони местным жителям трудно находиться рядом со зданием.

Российские военные установили строгое правило, согласно которому умерших сначала обязаны везти из морга на экспертизу в другой населенный пункт. Только после получения соответствующей справки людям разрешают похороны, поэтому некоторые жители отказывались от выезда, стремясь похоронить близких.

В ходе гуманитарной миссии из города могут вывезти тела умерших и погибших, которые месяцами лежат в подвале местной больницы.

Напомним, президент Украины заявил, что россияне могут не пойти на то, чтобы безоговорочно выпустить людей на подконтрольную Киеву территорию. По его словам, оккупанты могут разминировать только пути на территорию России.

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Какова ситуация в Олешках?

Отметим, что с 3:00 27 октября продолжается прекращение огня между сторонами для реализации гуманитарной миссии. Договоренности предусматривают "режим тишины" на территории всей Херсонской области и областей, задействованных в миссии.

В настоящее время продолжаются работы по физическому разминированию дорог, ведущих в город. После открытия безопасных коридоров в Олешки доставят первую партию помощи и обеспечат выезд желающих. Прекращение огня между сторонами для реализации гуманитарной миссии состоялось по инициативе первой леди США Мелании Трамп.

Напомним, что Олешки находятся в условиях полной блокады и на грани катастрофы. Последнюю поставку продовольствия туда зафиксировали еще в конце мая 2026 года, из-за чего мирные жители длительное время страдают от голода.