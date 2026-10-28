З окупованих Олешок готують евакуацію померлих, які місяцями лежали в лікарні, – ЗМІ

Окупанти навмисно створили таку ситуацію. Про це повідомляє Hromadske з посиланням на власні джерела.

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Що відомо про евакуацію?

Видання пише, що у підвальному приміщенні медзакладу в Олешках наразі зберігають приблизно сотню тіл. Частина з них лежить там іще з минулої зими, а через сильний сморід місцевим жителям важко перебувати поруч із будівлею.

Російські військові встановили суворе правило, згідно з яким померлих спочатку зобов'язані везти з моргу на експертизу до іншого населеного пункту. Лише після отримання відповідної довідки людям дозволяють поховання, тому деякі мешканці відмовлялися від виїзду, прагнучи поховати близьких.

Під час гуманітарної місії з міста можуть вивезти тіла померлих і загиблих, які місяцями лежать у підвалі місцевої лікарні.

Нагадаємо, президент України заявив, що росіяни можуть не піти на те, щоб безумовно відпустити людей на підконтрольну Києву територію. За його словами, окупанти можуть розмінувати лише шляхи на територію Росії.

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Яка ситуація в Олешках?

Зазначимо, що з 3:00 27 жовтня триває припинення вогню між сторонами для реалізації гуманітарної місії. Домовленості передбачають "режим тиші" на території всієї Херсонщини та областей, задіяних у місії.

Наразі тривають заходи з фізичного розмінування доріг до міста. Після відкриття безпечних коридорів до Олешок доставлять першу партію допомоги та забезпечать виїзд охочих. Припинення вогню між сторонами для реалізації гуманітарної місії відбулось за ініціативи першої леді США Меланії Трамп.

Нагадаємо, що Олешки перебувають у суцільній блокаді та на межі катастрофи. Останнє постачання продовольства туди зафіксували ще наприкінці травня 2026 року, через що цивільні мешканці тривалий час потерпають від голоду.