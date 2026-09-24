Подробиці про ситуацію в місті повідомляє видання BBC.

Як люди виживають в Олешках?

Останні постачання продуктів харчування до міста відбулися ще у травні 2026, а із завершенням літнього сезону овочів місцеві жителі втратили останнє джерело існування.

Через відсутність газу, електрики та питної води люди готують їжу безпосередньо у дворах власних будинків.



Люди готують їжу просто на вулиці / Ksenia Arkhipova

Місцеві жителі обговорюють у спеціальних групах месенджерів рецепти приготування дикорослих трав і бур'янів, намагаючись розтягнути мінімальні залишки запасів. У місті зачинилися всі магазини та аптеки, а цивільне населення позбавлене доступу до одягу й засобів гігієни.

Водночас українські оператори зв'язку у регіоні не працюють, а підзарядити телефони змога є лише у власників генераторів чи сонячних панелей.

Атаки дронів та медичний колапс

Єдина лікарня в Олешках працює лише кілька днів на тиждень, а через брак медикаментів лікарі спроможні виконувати тільки ампутації кінцівок у разі мінно-вибухових травм. Російські військові цілеспрямовано полюють за допомогою безпілотників на цивільних, які намагаються дістатися сусідніх населених пунктів по харчі.

Зокрема, поблизу міста від удару російського дрона загинуло подружжя, яке поверталося з мішком продуктів із сусіднього Раденська за 23 кілометри від дому. Втім, пересування замінованими шляхами зараз стало надто небезпечним, тому більшість мешканців опинилися в абсолютній пастці.

Крім того, окупаційна адміністрація забороняє ховати загиблих мирних жителів без проведення судово-медичної експертизи російськими лікарями, що у місцевих умовах є неможливим. За словами волонтерів, тіла загиблих місяцями залишаються на вулицях або у моргах без електропостачання.

Що відбувається на фронті поблизу Олешок: дивіться карту DeepState

Що говорять на міжнародній арені?

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН закликав міжнародну спільноту натиснути на Росію задля надання гуманітарного коридору.

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, окупанти раніше зірвали евакуацію цивільного населення з Олешок, попри узгоджені списки та готовність Міжнародного комітету Червоного Хреста долучитися до процесу. Через безвихідь українці наважувалися самостійно долати заміновані поля, аби вирватися з блокади.

Також ми писали, що російські військові використовують цивільне населення Олешок як живий щит і плацдарм для систематичних атак на Херсон.