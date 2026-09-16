Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Як Росія перетворює Олешки на смертельну пастку?

Українська сторона заздалегідь узгодила списки на виїзд та заручилася підтримкою Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Сили оборони України забезпечили режим тиші для безпечного проведення операції. Однак після тривалих переговорів росіяни так і не підтвердили свою готовність пропустити гуманітарну колону.

Зараз цивільні фактично застрягли у сірій зоні під постійними обстрілами та атаками дронів. У місті немає продуктів, питної води та необхідних медикаментів.

Важливо! За оцінками омбудсмана, в Олешках та прилеглому районі може залишатися понад 6 тисяч осіб, серед яких близько 200 дітей.

Офіс уповноваженого вже верифікував 358 людей, які потребують негайної допомоги, і продовжує отримувати нові звернення.

Через безвихідь місцеві жителі наважуються на відчайдушні кроки. "А найстрашніше – люди вже самостійно йдуть через заміновані поля, бо не бачать іншого способу вибратися з цього пекла", – наголосив Лубінець. Він додав, що українці ризикують підірватися на мінах або потрапити під удар безпілотника, але все одно йдуть, адже залишатися в окупації для них ще небезпечніше.

Що відбувається на лівобережжі Херсонщини

Нагадаємо, як вже повідомлялося на нашому сайті, ситуація в Олешках та Голій Пристані залишається критичною вже тривалий час. Дороги до цих населених пунктів щільно заміновані окупантами, щоб унеможливити виїзд українців.

Крім того, загарбники цілеспрямовано полюють дронами на автомобілі, які намагаються привезти місцевим хоча б якісь харчі.