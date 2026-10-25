Ворог може розмінувати в Олешках лише дороги в бік Росії, щоб вивезти українців,— Зеленський

Ймовірно, окупанти розмінують лише шляхи на територію Росії. Про це Зеленський сказав у інтерв'ю ведучій Аллі Мазур.

Реклама Adv

популярні відео

Що сказав президент?

Очільник держави розповів, що США запропонували запровадити "режим тиші" в районі Олешок з 27 жовтня. Припинення вогню триватиме кілька днів для проведення гуманітарної місії. У місті перебуватимуть американці, українці та роіяни.

Під час "режиму тиші" росіяни мають провести розмінування шляхів та евакуацію місцевих жителів. Президент говорив із омбудсманом, Службою безпеки і військовими.

Безумовно, Росія буде робити все, щоб розмінувати дороги так, щоб ці люди пішли в бік Росії і залишилися там. Вони ж не підуть на те, щоб просто відпустити людей– наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що частина людей тим чи іншим форматом буде евакуйована до підконтрольної території України. Очільник держави зазначив, що головне – розблокувати людей та врятувати життя.

Бажано, щоб вони змогли досягти своєї цілі і евакуюватися сюди, до нас, в Україну, яка їм усе дасть і підтримає– наголосив президент.

Він додав, що Росія обов'язково використовуватиме "режим тиші" для провокацій та поширення власної пропаганди.