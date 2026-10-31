Самому пожилому эвакуированному – 94 года, самому младшему – чуть больше года, – Лубинец

Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, как проходила гуманитарная операция, кто помог ее осуществить и какие испытания пережили эвакуированные.

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Кого удалось эвакуировать из Олешек?

Среди эвакуированных есть люди разного возраста, в частности пожилые граждане и маленькие дети.

Самому пожилому человеку, который выехал, – 94 года. Самому молодому – чуть больше года. А еще одна женщина уже завтра будет отмечать свое 49-летие. И самое главное – встретит этот день в безопасности– подчеркнул Лубинец.

Завершение эвакуации жителей Олешек: смотрите видео

За каждым спасенным человеком стоит своя история пережитых испытаний. Некоторые семьи годами ждали возможности покинуть оккупированный город.

Омбудсмен рассказал о семье, которая выживала в разрушенном обстрелами доме. Отец из-за состояния здоровья не мог самостоятельно спуститься с восьмого этажа, ведь лестница была повреждена. Люди фактически оказались в ловушке и не имели надлежащего доступа к еде и воде.

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Еще один эвакуированный мужчина родился в Олешках и пережил 16 атак российских дронов и 4 ракетных попадания в собственный дом. Один из взрывов произошел примерно в метре от стены его дома.

В ходе операции удалось спасти не только людей, но и их домашних животных. В частности, из зоны оккупации вывезли собак, кошек, попугая и даже енота.

Эти истории невозможно воспринимать лишь как статистику. За каждой из них – боль, выдержка, борьба за жизнь и невероятная сила людей, переживших чрезвычайно тяжелые испытания– сказал Лубинец.

Напомним, реализовать миссию удалось благодаря сложным переговорам и договоренностям с Уполномоченной по правам человека в России Яной Лантратовой. Важную роль также сыграли президент Украины Владимир Зеленский, Давид Арахамия и первая леди США Мелания Трамп, которая способствовала координации гуманитарной инициативы.

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Операция предусматривала согласование режима тишины, разминирование дорог к Олешко, доставку гуманитарной помощи и организацию выезда гражданских лиц. Лубинец отдельно поблагодарил Силы обороны Украины за соблюдение договоренностей и обеспечение безопасности во время миссии.

Договоренность должна действовать до 1 ноября, 22:59. Это самый длительный с 2022 года режим тишины, которого придерживаются обе стороны.