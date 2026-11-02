"Не мріяли про таке": Sky News зняв, як росіяни під час перемир'я стягували сили в Олешки

Українські військові, які стежать за переміщенням російських сил за допомогою безпілотників, надали журналістам Sky News доступ до свого центру управління дронами. Звідти команда телеканалу отримала ексклюзивні кадри дій окупантів під час перемир'я.

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Як Росія скористалася перемир'ям в Олешках?

На відео видно, як росіяни перевозять вулицями міста броньовану техніку та боєприпаси. Також військові заносять великі мішки до будинків і споруд із підвалами. За оцінкою української сторони, ці дії не мають стосунку до гуманітарної місії з евакуації цивільних.

Командир 34-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Дмитро Пулінець розповів, що раніше окупанти навіть не могли мріяти, аби так вільно переміщатися містом ні вдень, ні вночі, навіть за поганої погоди. Однак під час перемир'я така активність стала постійною.

Журналісти Sky News також зафіксували, як із моргу місцевої лікарні вивозили тіла загиблих. Їх складали в білі мішки, а потім завантажували у вантажівку. За словами місцевих жителів, ці люди загинули насильницькою смертю, а не померли з природних причин.

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Автор сюжету Стюарт Рамзі нарахував понад 30 тіл. Він також розповів, що російські військові не дозволяли місцевим жителям поховати загиблих. За його словами, вивезення тіл окупантами може свідчити про спробу приховати обставини їхньої загибелі.

На інших кадрах із безпілотника видно, як російські солдати переносять білі коробки. Журналісти наголошують, що ці дії також не були частиною гуманітарної операції.

За словами Пулінця, за час припинення вогню російські війська встигли:

відновити артилерійські системи;

повернути раніше втрачені позиції;

провести ротацію особового складу;

перекинути додаткові сили та техніку;

збільшити кількість засобів повітряної розвідки;

поповнити запаси пального.

Командир зазначив, що перемир'я має важливе гуманітарне значення, адже дає змогу евакуювати цивільних з Олешок. Водночас він попередив, що після завершення режиму тиші українським військовим доведеться протидіяти посиленим російським силам.

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За його словами, окупанти використали паузу в бойових діях не лише для переміщення військ, а й для підготовки до подальших боїв.

Як росіяни використали перемир'я в Олешках: дивіться відео

Як вже повідомлялося, режим тиші в Олешках тривав з 3:00 27 жовтня до 22:59 1 листопада. Його запровадили задля евакуації мешканців з окупованого міста, яке потерпало від голоду.

Раніше в Генштабі ЗСУ також наголошували, що окупаційні війська скористалися паузою для розбудови антидронового захисту на дорогах та перекидання боєкомплекту.