"Это закончится очень плохо": почему в Эстонии внезапно опровергли угрозу нападения России

В Эстонии раскритиковали заявление Зеленского, что Россия готовит нападение на страны Балтии. Такие слова, мол, затрудняют дипломатическое взаимодействие. Эстония делает ошибку, но ее позицию можно объяснить.

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, что в странах Балтии осознают угрозу от Кремля. Сейчас они пытаются найти контакт с россиянами, чтобы получить гарантию, что нападения не будет. Украина тоже когда-то занималась подобным, но это оказалось ошибкой.

Читайте также Всего за 90 дней: аналитики смоделировали сценарий, как Путин может заставить Литву капитулировать

Европа пытается ухватиться за мир

По словам Клочко, судя по всему, Европа решила, что для нее "плохой мир" лучше "хорошей войны". Они уже увидели, что Россия упорно воюет в Украине еще с 2014 года. И никто не хотел бы повторить такой сценарий в Европе.

Стоит обратить внимание и на шаткую позицию НАТО по поддержке союзников. Поэтому они и пришли к выводу, что выгоднее замириться с Россией.

Для меня это неприятные и неожиданные слова от Эстонии. К сожалению, Европа не готова реализовать проект, который стоило бы сделать. А именно – развалить Россию на отдельные государства. Потому что Россия в нынешнем виде – угроза для мира. Поэтому они решили мириться. Для Эстонии это закончится плохо. Не сомневаюсь, что рано или поздно проект "нарвской народной республики" будет запущен,

– сказал Клочок.

Обратите внимание! Эстонские политики раскритиковали предположение Владимира Зеленского, что Россия может напасть на страны Балтии. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна считает, что такие заявления затрудняют дипломатическое взаимодействие между странами и не соответствуют данным разведок.

В конце концов Эстония на самом деле боится России. А в Кремле это прекрасно осознают и продолжают свой шантаж. По мнению Клочко, если Путин застрянет на фронте в Украине, то может пойти на определенную провокацию со странами Балтии. Ему нужно будет показать, как НАТО облажается. И тут уже много вопросов, будет ли Альянс противодействовать такой агрессии.

Ситуация в странах Балтии